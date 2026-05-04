بمشاركة 30 فرقة دولية.. اختتام فعاليات مهرجان "آمد" الدولي للمسرح بنسخته الحادية عشرة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- شهدت مدينة آمد (ديار بكر) في شمال كوردستان، فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان آمد الدولي للمسرح، بمشاركة واسعة ضمت 30 فرقة مسرحية من 22 دولة حول العالم، واستمرت العروض على مدار 13 يوماً.

وفي تصريح لـ"كوردستان 24"، اليوم الاثنين 4 أيار 2026، قال خلات نوزاد، مخرج مسرحية "ليلة لا تُنسى": "انطلق المهرجان بتنظيم من فرقة مسرح بلدية ديار بكر الكبرى في 20 نيسان/أبريل، حيث افتتحت العروض بمسرحية (ديالوج). كما تخللت المهرجان أنشطة فنية متنوعة بمشاركة فرق رقص مثل (يونيتيغي) و(ياكلاسيلك)، التي قدمت لوحات فنية فلكلورية ومبتكرة".

وأشار نوزاد إلى أن اليوم الثاني للمهرجان شهد عرض الملحمة المسرحية الكوردية "موراشين"، من تأليف وإخراج الدكتور قطب الدين صادقي وبأداء فرقة بلدية آمد، مؤكداً أن العمل نال تفاعلاً كبيراً من الجمهور واعتُبر نموذجاً قوياً للإنتاج الفني الكوردي الرصين.

مشاركة متميزة لإقليم كوردستان

وحول مشاركة فرق من جنوب كوردستان (إقليم كوردستان)، أوضح المخرج: "تمت دعوة عرضين من الإقليم؛ الأول مسرحية (ليلة لا تُنسى) لفرقة مسرح حلبجة، والثاني مسرحية شارع لفرقة مسرح جمجمال. وقد حظيت مسرحية (ليلة لا تُنسى) التي قمت بإخراجها باهتمام لافت من النقاد والجمهور نظراً لمحتواها الإنساني العميق وأسلوبها الإخراجي المميز".

سياسة المهرجان: "العرض هو الجائزة"

وبخصوص الجوائز، ذكر خلات نوزاد أن المهرجان لا يتضمن مراسيم تقليدية لتوزيع الجوائز، موضحاً: "سياسة المهرجان تعتمد مبدأ أن قبول العمل الفني وعرضه ضمن البرنامج الرسمي هو بمثابة تكريم وجائزة بحد ذاتها، واعتراف بمستوى العمل الفني".

حضور رسمي وأبعاد ثقافية

شهد المهرجان حضوراً رسمياً لافتاً لممثلي وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، من بينهم سيروان عثمان، المدير العام للثقافة والفنون في أربيل، وهيوا سعاد، مدير مسرح أربيل ورئيس نقابة فناني كوردستان.

يُذكر أن مهرجان آمد الدولي للمسرح بات يمثل منصة عالمية هامة للتبادل الثقافي وتطوير الفن المسرحي في المنطقة، وخطوة قوية نحو تعزيز حضور المسرح الكوردي على الخارطة العالمية. وقد انطلقت هذه الدورة في 20 نيسان/أبريل 2026 واستمرت لمدة 13 يوماً بمشاركة 30 فرقة من 22 دولة.