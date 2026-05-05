كهرباء كوردستان: 5.5 مليون مواطن يستفيدون من مشروع روناكي

أربيل (كوردستان24)- ترأس وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، اليوم الثلاثاء 5 أيار 2026، اجتماعاً موسعاً لمجلس الوزارة، بحضور نائب مدير مكتب رئيس الوزراء، عزيز أحمد، ومستشاري ومدراء الوزارة العامين، بالإضافة إلى الفريق الفني لمشروع "رووناکی" (النور).

خُصص الاجتماع لمناقشة المراحل النهائية لمشروع "رووناکی" وتقييم أدائه الميداني ووضع الخطط المستقبلية لتوسعته. وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تطوير مشاريع البنية التحتية للكهرباء بما يتناسب مع التوسع السريع للمشروع، لمواكبة الارتفاع المستمر في الطلب وضمان تلبية احتياجات المشتركين بكفاءة عالية.

وفي إطار الشفافية وتحسين الخدمة، استعرض الاجتماع أبرز المشكلات الفنية وملاحظات المواطنين، حيث وجّه الوزير بالعمل الفوري والجاد لمعالجة كافة الشكاوى والمقترحات المقدمة.

وفي سياق متصل، وجهت الوزارة تحذيراً شديد اللهجة للمشتركين بضرورة الابتعاد عن التجاوزات على الشبكة العامة، مؤكدة أن النظام التقني المعتمد قادر على كشف أي تلاعب بدقة، وأن المخالفين سيعرضون أنفسهم لملاحقات قانونية وعقوبات صارمة نتيجة الإضرار بالمصلحة العامة.

يُذكر أن مشروع "رووناکی" يمثل تحولاً استراتيجياً في تقديم خدمات الكهرباء بالإقليم، حيث يهدف إلى تقليل الأحمال الزائدة، وحماية البيئة، والحفاظ على البنية التحتية، فضلاً عن تحقيق العدالة في توزيع الطاقة. وبحسب البيانات الرسمية، يغطي المشروع حالياً احتياجات نحو 5 ملايين و500 ألف مواطن في مختلف مناطق إقليم كوردستان.