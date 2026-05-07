طقس العراق.. أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، مشيرة إلى خارطة جوية تتضمن تساقطاً للأمطار في مناطق محددة، تزامناً مع ارتفاع تدريجي ومستمر في درجات الحرارة بجميع المحافظات.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الخميس 7 أيار 2026، أن طقس يوم غدٍ الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والوسطى، بينما تشهد المنطقة الجنوبية طقساً غائماً جزئياً إلى غائم، مع فرصة لزخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً. وأشار البيان إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالوسط والشمال، بينما تبقى مقاربة لما سجلته اليوم في الجنوب.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الجمعة، فقد تصدرت البصرة القائمة بـ 36 درجة مئوية، تلتها ذي قار وميسان بـ 34، والمثنى بـ 33 درجة. وسجلت بغداد والنجف وبابل والديوانية وواسط 32 درجة، فيما تراوحت درجات الحرارة في المنطقة الشمالية بين 25 و 28 درجة مئوية.

وفقاً للبيان، فإن طقس يومي السبت والإثنين المقبلين سيسير في اتجاه مشابه؛ حيث يكون الجو صحواً يتحول إلى غائم جزئياً خلال الليل في أغلب المدن، مع تسجيل ارتفاع إضافي في درجات الحرارة بمختلف أنحاء البلاد عن الأيام التي تسبقها.

أما بخصوص يوم الأحد، فتوقعت الهيئة أن تنشط الرياح الشمالية الغربية لتصل سرعتها إلى (40) كم/ساعة، خاصة في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، مما قد يؤدي إلى تصاعد غبار محلي خفيف. كما سيستمر الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة بالوسط والجنوب، مع استقرارها في المنطقة الشمالية.

وختمت الهيئة بيانها بالإشارة إلى استقرار الرؤية الأفقية ما بين (8-10) كم، بينما تنخفض في حالات هطول المطر لتتراوح ما بين (5-8) كم.