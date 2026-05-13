إنجاز طبي عالمي برؤية كوردستانية.. أبتكار تقنية (AMIGO) لثورة في جراحة الحوض

أربيل (كوردستان24)- لا تقتصر حدود الإبداع على ريشة فنان أو قلم أديب، بل تتجاوزها لتتجلى في أدق التفاصيل داخل غرف العمليات الجراحية. هذه المقولة تجسدت واقعاً على يد البروفيسور الكوردي "سرخيل سعدي رضا"، الذي حقق اختراقاً علمياً وابتكاراً ريادياً في مجال جراحة الحوض، واضعاً بصمة كوردستانية في المحافل الطبية الدولية.

تقنية (AMIGO).. المفصل الصناعي بلمسة طبيعية

ابتكر البروفيسور سرخيل، أستاذ جراحة المفاصل، تقنية جراحية فريدة أطلق عليها اسم (أميغو - AMIGO)، تهدف إلى تطوير عمليات استبدال مفصل الحوض لتكون أكثر كفاءة وأقل ألماُ.

ويوضح البروفيسور رضا في حديثه لـكوردستان 24 الفوائد الثلاث الرئيسية لهذا الابتكار: "أولاً، تعتمد التقنية على ثلاثة شقوق جراحية صغيرة جداً، مما يسمح للمريض بالوقوف والمشي في يوم العملية نفسه. ثانياً، تمنح التقنية سرعة استشفاء مذهلة تتيح للمريض العودة لحياته الطبيعية وممارسة الرياضة خلال 6 أسابيع فقط. أما الثالثة، فهي الدقة المتناهية في مطابقة القياسات التشريحية، ليكون المفصل الصناعي محاكياً للمفصل الطبيعي بدقة مثالية".

نتاج بحثي واعتراف دولي

هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة خمس سنوات من العمل المتواصل، أجرى خلالها البروفيسور أكثر من 800 عملية جراحية ناجحة في بريطانيا وإقليم كوردستان. وقد حظي الابتكار باعتراف رسمي من المنظومات الصحية البريطانية والمجلات الطبية العالمية المرموقة.

ويضيف البروفيسور: "من خلال فريقنا البحثي في جنوب غرب بريطانيا، تابعنا 150 مريضاً لمدة عام كامل، وأثبتت المقارنة مع التقنيات العالمية الثلاث الأكثر شيوعاً تفوق تقنية (أميغو) في تقليل الألم، وتقليص مدة البقاء في المستشفى، وتسريع وتيرة التعافي، وتحسين جودة حياة المرضى بشكل ملحوظ".

شهادة دولية: "لم نشهد هذا المستوى منذ 80 عاماً"

تعد الطبيبة البريطانية المتدربة "تشارلوت بروكس" أول طبيبة في العالم تعتمد هذا الابتكار الكوردي، حيث أعربت عن فخرها بالتدرب على يد البروفيسور رضا.

وقالت بروكس: "نحن نجري جراحات الحوض منذ أكثر من 80 عاماً، لكننا لم نشهد تقنية بهذا المستوى من قبل. تقنية (AMIGO) توفر الوقت، وتقلل النزيف، والأهم من ذلك أنها تحافظ على العضلات الكبيرة عبر تغيير المسارات من خلال عضلات صغيرة فقط، مما يفتح الباب لإجراء عدد أكبر من العمليات بكفاءة أعلى".

سفير الطب الكوردي في العالم

لا يتوقف طموح البروفيسور "سرخيل" عند هذا الحد، إذ يكشف عن عمله الحالي على ابتكار طريقة جديدة لعمليات استبدال مفصل الركبة، طبقها بالفعل على نحو 300 مريض بنجاح.

يُذكر أن البروفيسور سرخيل يعد أول طبيب كوردي يحصد سلسلة من الجوائز العالمية، كما يُسجل له التاريخ الطبي كونه أول طبيب في العالم يضع ثلاثة أدلة إرشادية (Guidelines) طبية مبتكرة، ليصبح بذلك مرجعاً دولياً في جراحة العظام والمفاصل.

تقرير: دلوفان عماد الدين – كوردستان24 - لندن