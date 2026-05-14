مسرور بارزاني يهنئ الزيدي بنيل الثقة ويدعو لعهد جديد يرتكز على الدستور وحل الملفات العالقة

أربيل (كوردستان 24) – هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي بمناسبة نيل حكومته ومنهاجها الوزاري ثقة مجلس النواب العراقي.

وقال مسرور بارزاني في تدوينة له عبر حسابه الرسمي: "أتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي السيد علي فالح الزيدي وحكومته الموقرة بمناسبة نيلهم ثقة مجلس النواب".

وأعرب رئيس حكومة الإقليم عن تطلعه بأن تكون هذه الخطوة "فاتحة عهد جديد من الأمن والاستقرار" في البلاد، مؤكداً على أهمية أن تسهم الحكومة الجديدة في إيجاد حلول جذرية وشاملة لكافة المشاكل التي يواجهها العراق.

كما شدد بارزاني على ضرورة الالتزام بتطبيق الدستور كركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه "تحسين العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية"، بما يخدم المصالح الوطنية المشتركة ويعزز استقرار الدولة.

وتأتي هذه التهنئة في سياق ترحيب واسع بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط آمال بتعزيز التنسيق بين أربيل وبغداد لحسم الملفات العالقة وفق الأطر الدستورية.