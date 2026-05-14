واشنطن ترحب بحكومة الزيدي وتؤكد استعداد ترامب وروبيو للتعاون من أجل عراق "سيد ومزدهر"

أربيل (كوردستان24)- هنأ السفير توم باراك، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بمناسبة نيل حكومته ثقة مجلس النواب العراقي، معرباً عن تفاؤل الولايات المتحدة بالقيادة الجديدة في بغداد.

وقال السفير باراك في تدوينة له عبر حسابه الرسمي: "نحن متفائلون بهذه القيادة الجديدة، ونتطلع إلى التعاون في إطار أجندة جديدة وجريئة تتوافق مع مصالحنا المشتركة". وأوضح أن الرؤية المشتركة تهدف إلى بناء عراق "سيد، مزدهر، ومستقر، يعيش بسلام مع جيرانه"، ويوفر فرص النمو والازدهار لجميع مواطنيه من خلال شراكة متبادلة المنفعة مع الولايات المتحدة.

وأكد السفير في تدوينته أن القيادة الأمريكية، ممثلة بالرئيس دونالد ترامب والوزير ماركو روبيو، على استعداد تام للعمل بشكل وثيق مع السيد الزيدي وحكومته لتعزيز الأهداف المشتركة.

وشدد باراك على أن الأولويات القصوى في المرحلة المقبلة ستتركز على "تحقيق الرخاء للشعب العراقي والقضاء على الإرهاب"، واصفاً الإرهاب بأنه "عائق دائم أمام تقدم الشعوب".

يأتي هذا الموقف الأمريكي الرسمي ليعكس رغبة واشنطن في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة العراقية الجديدة، ودعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.



