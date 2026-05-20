أربيل.. ضبط مستودع للأغذية منتهية الصلاحية وإحباط محاولة تلاعب بتواريخ الإنتاج

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للرقابة التجارية في أربيل، اليوم الأربعاء 20 ايار/ مايو 2026، عن ضبط مستودع للفواكه المجففة قام أصحابه بالتلاعب بتواريخ صلاحية المنتجات بطريقة غير قانونية.

وصرح المدير العام للرقابة التجارية، هوكر علي، أن الفرق الرقابية، وبناءً على توجيهات وكيل وزارة التجارة "سروار هواري"، كثفت حملات التفتيش داخل مدينة أربيل وفي المستودعات والأسواق، وذلك تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى.

وحول تفاصيل المخالفة، أوضح هوكر علي قائلًا: "لقد عثرنا على مستودع للفواكه المجففة كانت صلاحية منتجاته أوشكت على الانتهاء (لم يتبقَّ منها سوى 16 يوماً)، إلا أن صاحب المستودع قام بتغيير التاريخ وتمديده لمدة عام كامل".

وأضاف أن هذه الفواكه المجففة مستوردة من الصين وتحتوي على مواد حافظة، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري بمجرد انتهاء تاريخ صلاحيتها الأصلي. كما كشف أن المخالفين لجأوا إلى تغيير الكراتين الخاصة بالمنتجات للتمويه وتضليل فرق الرقابة.

وفيما يخص الإجراءات القانونية، أوضح المدير العام أن عملية خلط أو إعادة تعبئة المنتجات تعد إجراءً اعتيادياً في حال وجود رخصة رسمية، بشرط الالتزام بتدوين تاريخ الصلاحية المثبت على الأغلفة الأصلية دون أي تلاعب.

وأكد في ختام تصريحه أن فرق الرقابة التجارية، بالتنسيق مع البلدية والشرطة، وضعت يدها على كامل البضائع المخالفة، ومنعت وصول هذه المواد المنتهية الصلاحية إلى الأسواق أو استهلاكها من قبل المواطنين.