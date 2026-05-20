مصدر: تسليم قائمة الرواتب وميزان المراجعة الخاص بإقليم كوردستان إلى بغداد

أربيل (كوردستان24)- سُلِّمت قائمة رواتب شهر أيار (مايو) وتقرير ميزان المراجعة الخاص بإقليم كوردستان إلى وزارة المالية الاتحادية العراقية.

وصرح مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان لـ "كوردستان 24" قائلاً: "يوم أمس الثلاثاء، 19 أيار/مايو، جرى إعداد قائمة رواتب شهر أيار وتقرير ميزان المراجعة، وصباح اليوم الأربعاء، 20 أيار/مايو، تم تسليمهما رسمياً إلى وزارة المالية الاتحادية في العاصمة بغداد".

وبحسب المصدر ذاته، فمن المقرر غداً الخميس، 21 أيار/مايو 2026، أن يزور وفد فني من وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان العاصمة الاتحادية بغداد.

ووفقاً لمعلومات لـ "كوردستان 24"، فإن تقرير تسليم النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" سيُرسل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى وزارة المالية العراقية، بالتزامن مع استمرار عملية جمع الإيرادات غير النفطية في الإقليم. ومع ذلك، يُرجح ألا يتم توزيع الرواتب قبل حلول عيد الأضحى المبارك، بل قد يتأجل الصرف إلى ما بعد العيد.

وبسبب تداعيات الحرب وقرارات الحكومة العراقية، يُتوقع أن ترسل حكومة إقليم كوردستان لهذا الشهر أيضاً مبلغاً يتراوح بين 60 إلى 80 مليار دينار كإيرادات غير نفطية، إلا أن الحكومة العراقية لم تمنح موافقتها النهائية بعد بشأن هذا الملف.