إصابات وأضرار جسيمة في مرافق مطار الكويت بعد الاستهداف الإيراني

تعليق الرحلات الجوية وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم الأربعاء 3 حزيران/ يونيو 2026، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي، إثر استهداف مبنى الركاب (T1) بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية.

وذكرت الإدارة أن الهجوم أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار، بالإضافة إلى تسجيل إصابات بشرية.

وعلى خلفية ذلك، تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية وتحويل الرحلات القادمة إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر.