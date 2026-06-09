الشرطة البريطانية تعتقل طالبة بعد إصابة 3 أشخاص في حادث طعن داخل مدرسة بمانشستر

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أربيل (كوردستان24)-أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء 9 حزیران/یونیو 2026، عن اعتقال طالبة في مدينة مانشستر (شمال غرب إنجلترا) عقب تقارير عن وقوع حادث طعن داخل إحدى المدارس، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وأفادت شرطة مانشستر الكبرى في بيان لها بأن عناصرها استجابوا لبلاغ عن حادث في مدرسة تقع بضواحي المدينة، مشيرة إلى أن "الإصابات لا تُعتبر خطيرة في الوقت الحالي". وبينما لم تؤكد الشرطة رسمياً طبيعة الأداة المستخدمة، ذكرت وسائل إعلام محلية، من بينها صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز"، أن الإصابات ناتجة عن طعنات بسكين.

وشهدت مدرسة "كو-أوب أكاديمي" (Co-op Academy) حالة من الاستنفار الأمني، حيث تم فرض إغلاق شامل على المنشأة، بينما شوهدت مروحيات وسيارات الشرطة تحيط بالموقع. وأكدت السلطات أن خدمات الطوارئ لا تزال في مكان الحادث لتقديم الدعم، مشددة على عدم وجود "تهديد أوسع" للتلاميذ أو أعضاء هيئة التدريس.

تأتي هذه الواقعة في وقت تضاعف فيه الحكومة البريطانية جهودها للحد من جرائم السكاكين بين الشباب ومكافحة بيع الأسلحة المحظورة عبر الإنترنت. ويُذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها هذا العام، حيث شهدت لندن في فبراير الماضي واقعة مشابهة انتهت باعتقال فتى يبلغ من العمر 13 عاماً بتهمة طعن زميلين له في المدرسة.





المصدر: BBC