مقتل 6 واختطاف 8 من عناصر الأمن في باكستان على يد مسلحين

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أربيل (كوردستان 24)- قتل ستة عناصر من القوات شبه العسكرية الباكستانية واختطف ثمانية آخرون في هجوم شنّته حركة "تحريك طالبان باكستان" على نقطة تفتيش في شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد مسؤولون أمنيون الیوم الثلاثاء 9 حزیران 2026.

وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إن عشرات من عناصر الجماعة المسلّحة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، اقتحموا نقطة تفتيش في مدينة بيشاور الاثنين، وبحوزتهم أسلحة نارية وقنابل يدوية وقذائف هاون.

وأفاد مسؤول أمني آخر "قتل ستة من عناصر قوات حرس الحدود وأُصيب أربعة آخرون في الهجوم الذي نفذه مسلحون"، في إشارة إلى القوة شبه العسكرية التي تتولى جزءا من مهام الأمن في إقليم خيبر بختونخوا المحاذي لأفغانستان.

وأضاف "خطف المسلحون ثمانية من عناصر القوة ونقلوهم إلى مكان غير معلوم".

ولم يعلّق الجيش الباكستاني على الفور على الحادث.

ونشرت "تحريك طالبان باكستان" صورة للرهائن عبر قنواتها في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتواجه باكستان حراكا متمردا متناميا على حدودها الغربية مع أفغانستان، متهمة كابول بإيواء مسلحين، وهو ما تنفيه حركة طالبان الأفغانية.

والشهر الماضي، وقعت عدّة هجمات في إقليم خيبر بختونخوا أسفرت عن مقتل 26 شخصا.

وشهدت العلاقات بين كابول وإسلام آباد تدهورا ملحوظا في الأشهر الماضية على خلفية هذه الاتهامات، مع تصاعد التوترات إلى اشتباكات حدودية دامية، وصلت أحيانا إلى حدّ شن غارات جوية باكستانية داخل الأراضي الأفغانية.