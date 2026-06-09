رواية "خلف الابتسامة".. للكاتب وليد أوسو

هل نحن حقاً بخير، أم أننا بارعون فقط في تزييف النجاة؟

منذ 29 دقيقة

في عالمٍ يزداد ازدحاماً بالوجوه والأقنعة، يفتح الأديب والكاتب وليد أوسو أبواباً موصومة بالصمت، حيث تصدر روايته المنتظرة "خلف الابتسامة". هي ليست رواية عن الفرح العابر، بل عن "ما وراء الملامح".. عن تلك المساحة المعتمة التي يخوض فيها الجميع معاركهم الصامتة، ولا يرى الآخرون منها سوى قشرة خارجيّة زاهية.



المتاهة حيث تنقسم الحقيقة



تبدأ الحكاية حين يقرر الكاتب أن ينزع الستار عن حيوات تبدو في ظاهرها مثالية ونموذجية، ليضعنا أمام مرآة النفس البشرية في أعمق تجلياتها.



الظاهر المشرق: شخصيات تبدو سعيدة، ناجحة، ومحاطة بالبريق. خطواتهم واثقة في الطرقات، وقيل إنهم ملكوا كل شيء. لكن السؤال الذي يطرحه الكاتب بين السطور: ما هو الثمن الباهظ الذي تدفعه هذه الأرواح لتصنع تلك الابتسامات اليومية؟ وهل الاستقرار الذي نراه هو حقيقة راسخة أم مجرد درع واهٍ لتهدئة روع الروح؟



الباطن المنكسر: الجانب الآخر من الحكاية، حيث يضيع الإنسان في الممر الضيق بين ألمه الخاص ونظرة المجتمع إليه. أحزان ممتدة، خيبات متراكمة، وأسرار دفينة لم يجرؤ أحد على البوح بها. هنا يعيش الأكثر إشراقاً صراعاً مريراً مع ألف وجع مخفي، فهل ينجحون في مواراة انكسارهم؟ أم أن الرماد الكامن تحت الرماد أوشك أن يثور؟



صراع خلف الستار

في "خلف الابتسامة"، تختلط ملامح القوة بالضعف لدرجة تجعل القارئ يعيد حساباته في كل وجه يلتقيه. تظهر مواقف واقعية وأحداث مؤثرة، لا تدري إن كانت يداً ممدودة للفهم والرحمة، أم مجرد أحكام متسرعة تدفع بالقلوب نحو الهاوية. هي رسالة تدعو إلى اللطف والتفهم في زمن قست فيه الأحكام، وتذكير صارخ بأن ما نراه ليس دائماً هو الحقيقة الكاملة.