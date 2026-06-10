الأردن يعلن إسقاط 5 صواريخ إيرانية فوق الأزرق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، مساء الثلاثاء، خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط عدد من الشظايا، من دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات الصواريخ للتأكد من خلوها من أي مواد متفجرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تتابع التطورات الإقليمية وتعمل بأعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، مشددا على أنها لن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.



المصدر: سکاي نیوز