مقتل 12 شخصاً في غارات جوية باكستانية على أفغانستان

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات الأفغانية ومصادر محلية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 12 شخصاً على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، جراء سلسلة غارات جوية نفذها الجيش الباكستاني على مواقع في ولايات أفغانية حدودية، في تصعيد جديد للتوترات بين الجارين.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، في بيان عبر منصة "إكس"، بأن الطيران الباكستاني انتهك المجال الجوي الأفغاني مجدداً، مستهدفاً منازل مدنية في ولايات كونار وخوست وباكتيكا. وأكد مجاهد أن الهجمات أسفرت عن مقتل "11 طفلاً وامرأة، بالإضافة إلى رجل مسن".

وفي تفاصيل الحصيلة الميدانية، صرح مسؤول في ولاية خوست (طلب عدم ذكر اسمه) بأن غارة جوية استهدفت منزلاً في منطقة "سبيرا"، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين. وفي ولاية باكتيكا المجاورة، أكد سكان محليون مقتل 3 مدنيين، بينهم أطفال، في ضربة منفصلة استهدفت منزلاً في منطقة "بارمال".

من جهتها، لم تصدر إسلام آباد تعليقاً فورياً على هذه الضربات، إلا أنها دأبت سابقاً على التأكيد بأن عملياتها تستهدف جماعات مسلحة تنطلق من الأراضي الأفغانية لشن هجمات داخل باكستان، نافية تعمد استهداف المدنيين.

تأتي هذه الغارات، التي تُعد الأكثر دموية منذ أسابيع، بعد فترة من الهدوء النسبي الذي أعقب اشتباكات حدودية في فبراير الماضي. ويشير تقرير حديث للأمم المتحدة إلى أن النزاع الحدودي حصد أرواح ما لا يقل عن 372 مدنياً أفغانياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وتشهد العلاقات بين البلدين توتراً متصاعداً منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في عام 2021؛ حيث تتهم باكستان كابل بإيواء عناصر "حركة طالبان باكستان" (TTP)، وهو ما تنفيه الحكومة الأفغانية. وقد أدى هذا التدهور الأمني إلى إغلاق متكرر للحدود وتجميد شبه كامل للحركة التجارية بين البلدين منذ أكتوبر الماضي.