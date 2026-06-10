إسرائيل تقصف منصات إطلاق صواريخ لحزب الله

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاربعاء 10 حزیران/یونیو 2026، أنه يواصل تنفيذ غارات على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، تشمل منصات إطلاق جاهزة للاستخدام ومواقع استخدمت لإطلاق مسيّرات باتجاه قواته.

وقال الجيش إن طائراته استهدفت خلال الساعات الماضية مواقع في مدينة صور وعدة مناطق أخرى جنوب لبنان، موضحاً أن ستة مواقع في صور تعرّضت للقصف، بينها موقع قال إنه استُخدم لإطلاق مسيّرات مفخخة باتجاه قواته.

وأضاف أن ضربات أخرى نُفذت في مناطق مختلفة من الجنوب، استهدفت منصات إطلاق محمّلة وجاهزة للإطلاق، إضافة إلى عناصر من حزب الله كانوا ينشطون في مناطق تعمل فيها القوات الإسرائيلية، إلى جانب مواقع أخرى وصفها بأنها بنى تحتية عسكرية.

وشن الطيران الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، سلسلة غارات جديدة استهدفت بلدات النبطية الفوقا وحبوش وكفررمان في قضاء النبطية جنوب لبنان، تزامناً مع قصف مدفعي طال مناطق أخرى مثل يحمر وسحمر، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة كفررمان طريق كفررمان حبوش، وسط أنباء عن مقتل شابين في غارة سابقة استهدفت سيارة أو مجموعة من الأشخاص.

كما استهدفت غارات جوية إسرائيلية بالمقاتلات والمسيرات بلدتي حبوش والنبطية الفوقا.



المصدر: وکالات