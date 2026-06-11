الكويت تغلق أجواءها "مؤقتا" أمام الرحلات الجوية في أعقاب الهجمات الإيرانية

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت الكويت الخميس أنها أغلقت أجواءها مؤقتا أمام الرحلات الجوية اعتبارا من الساعة 4,50 صباحا (01,50 ت غ)، حيث سيتم تحويل الرحلات إلى مطارات بديلة، وذلك في أعقاب الهجمات الإيرانية في المنطقة.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت في بيان، أن هذا الإجراء الاحترازي "يأتي نظرا لتعرض دولة الكويت لاعتداءات إيرانيه آثمة، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر محتملة على حركة الطيران المدني في المنطقة".

AFP