مسرور بارزاني يعقد اجتماعاً مع المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك في أربيل

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أربيل (كوردستان24)- وصل المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى العراق وسوريا، توم باراك، ظهر اليوم الثلاثاء 16 حزيران 2026، إلى العاصمة أربيل، حيث يعقد حالياً اجتماعاً مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وأفادت مصادر لـ "كوردستان 24" بأن الجانبين يبحثان خلال الاجتماع الجاري عدداً من الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك بين الإقليم والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي، عقب هذا الاجتماع، بكل من الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وتأتي هذه المحادثات بعد زيارة أجراها باراك يوم أمس الاثنين 15 حزيران إلى العاصمة الاتحادية بغداد، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتُعد هذه الجولة هي الزيارة الرسمية الأولى لتوم باراك إلى بغداد وأربيل منذ تعيينه مبعوثاً رئاسياً خاصاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق وسوريا.