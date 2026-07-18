خمسة أفلام كوردية تشارك في مهرجان السينما الدولي لمناهضة العنف بإسبانيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تشارك خمسة أفلام كوردية، بإشراف وتعاون مديرية سينما أربيل، في الدورة الثانية عشرة للمهرجان الدولي للسينما لمناهضة العنف الذي يقام في إسبانيا.

وصرح جبرائيل أبو بكر، مخرج فيلمين من الأفلام المشاركة، اليوم السبت 18 تموز 2026 لـ كوردستان 24 قائلاً: "تشارك خمسة أفلام كوردية في الدورة الثانية عشرة للمهرجان الدولي للسينما لمناهضة العنف في إسبانيا؛ وهو مهرجان مستمر منذ عام 2012 ويُعد أحد أهم الأحداث السينمائية والإنسانية في العالم".

وأضاف: يجمع هذا المهرجان سنوياً نخبة من أفضل الأفلام العالمية التي تتمحور مواضيعها حول السلام، مناهضة العنف، حماية حقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية، ونشر ثقافة الحوار والتفاهم المشترك.

وقال أبو بكر: إن مشاركة هذه الأفلام الخمسة ليست مجرد نجاح فردي للمخرجين والفرق الفنية، إنما هي مؤشر واضح على التطور والتقدم الذي شهدته السينما الكوردية خلال السنوات القليلة الماضية. تنقل هذه الأعمال بلغة فنية قصة الإنسان، وآلام وآمال وأحلام المجتمع الكوردستاني إلى المشاهدين ولجان التحكيم في العالم، كما أنها تشكل خطوة هامة لتعريف الهوية والثقافة الكوردية على المستوى الدولي".

وتحدث المخرج الكوردي عن جهوده المستمرة في إرسال الأفلام إلى الخارج قائلاً: أحاول باستمرار مساعدة صناع الأفلام في كوردستان لتصل نتاجاتهم إلى الصالات والمهرجانات والمحافل السينمائية العالمية. كما أن الهدف لا يقتصر على المشاركة في المهرجانات فحسب، بل إن الأهم من ذلك هو أن تصل قصص وحياة شعب كوردستان بأسلوب فني وعالمي إلى الجمهور العالمي والنقاد والمتخصصين في مجال السينما، من أجل تعزيز حضور السينما الكوردية وتوطيد مكانتها في السينما العالمية".

وأشار أبو بكر إلى أن الأفلام الخمسة التي تمثل السينما الكوردستانية في هذه الدورة من المهرجان هي: "البجع" للمخرج هيرش عبد الوهاب حاجي، "سلم إلى السماء" للمخرج عبد الخالق جودت، "بحر الأمل" و"الرمانة الممزقة" من إخراجي، و"الجبل الصامت" للمخرج سامي كاكه.

وأعرب عن أمله في أن تجذب هذه الأعمال أنظار الجمهور والمحكمين والخبراء السينمائيين في أحد أهم محافل السينما الإنسانية في العالم، وتسجيل نجاح جديد للسينما الكوردية.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الثانية عشرة للمهرجان الدولي للسينما لمناهضة العنف في الثاني من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2026 في إسبانيا، وتستمر فعالياتها لمدة 9 أيام.