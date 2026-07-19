محكمة الرصافة تعلن القبض على 4 متّهمين بتزوير أختام عددٍ من القضاة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محكمة تحقيق الرصافة، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على أربعة متهمين عن جريمة تزوير أختام تابعة لمحاكم الأحوال الشخصية وعدد من القضاة.

وذكر القاضي المختص أن المحكمة شكلت فريق عمل بعد ورود معلومات من قسم التحقيق في مكتب مكافحة إجرام الرصافة، رصدت تواجد أشخاص قرب دار القضاء في الشعب يقومون بتزوير أختام المحاكم والقضاة.

لافتاً إلى أنه تم الانتقال إلى موقع الحدث وضبط المتهمين متلبسين بالجرم المشهود.

وأشار إلى أن المحكمة صدقت أقوال المتهمين بالاعتراف قضائياً بحيازة الأختام واستخدامها في إصدار عقود زواج غير قانونية، كما دونت أقوالهم بصفة شهود، وأصدرت أمر قبض وتفتيش بحق بقية المتورطين في القضية.