فرق الإنقاذ تعلن العثور على 5 ناجين بعد غرق سفينة في إندونيسيا

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت أجهزة الإنقاذ الإندونيسية الأحد إنقاذ خمسة أشخاص بينهم طفلة تبلغ 7 سنوات بعدما تاهوا في البحر لمدة ثلاثة أيام إثر غرق سفينة الأربعاء.

وغرقت السفينة التي كانت تقل 70 راكبا قبالة سواحل جزيرة سولاويزي الإندونيسية، ما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل وفقدان 24 آخرين.

وقال الناجون لفرق الإنقاذ إنهم كانوا ضمن مجموعة من 25 شخصا أُبلغ عن فقدانهم قبل أن تفرقهم رياح عاتية.

وقال رئيس عمليات البحث والإنقاذ المحلية محمد عارف أنور "بعد غرق السفينة، نجوا باستخدام معدات بدائية أو وسائل للطفو وجدوها. جمعوا عبوات بلاستيكية وقطعا من الفلين مربوطة بحبال"، وفق ما نقلته فرانس برس.

تسبّب عطل في المحرك بغرق السفينة أثناء إبحارها قرب جزيرة سيلايار الصغيرة الواقعة في جنوب جزيرة سولاويزي الرئيسية.

وتتكرر الحوادث البحرية في إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا والمؤلفة من 17 ألف جزيرة، وغالبا ما يكون ذلك بسبب ضعف معايير السلامة وسوء الأحوال الجوية.

وتوفي 3 سياح إسبان في أواخر كانون الأول/ديسمبر عندما غرق قاربهم قبالة الساحل الشرقي لإندونيسيا.