مسرور بارزاني: إقليم كوردستان ليس جزءاً من الصراعات الإقليمية ونطالب بوقف الهجمات غير المبررة

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أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، أن إقليم كوردستان ليس طرفاً في التوترات والصراعات الجارية في المنطقة ولا يرغب في أن يكون جزءاً منها، داعياً إلى إنهاء الحروب وإحلال السلام والاستقرار لجميع شعوب الشرق الأوسط.

وقال مسرور بارزاني، في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح مشروع مياه "بالندا-بارزان" الاستراتيجي: "من الواضح أن التوترات والمستجدات السياسية لا تزال مستمرة في منطقة الشرق الأوسط، ومع الأسف، غالباً ما تلحق بنا الأضرار والخسائر جراء هذه الصراعات والتوترات دون أن نكون جزءاً منها".

وأضاف رئيس الحكومة: "نجدد التأكيد على أن إقليم كوردستان ليس طرفاً في هذه التوترات، ولا نريد أن نكون جزءاً من هذا الصراع والضغوطات السائدة في المنطقة، وندعو إلى أن يعود السلام والاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة والشرق الأوسط، وأن تنتهي الحروب وأعمال القتل والدمار".

وشدد مسرور بارزاني على احترام الأمن القومي للدول المجاورة والمنطقة، قائلاً: "كل دولة تطالب وتتمنى ألا تكون الدول الأخرى مصدر تهديد لأمنها القومي والوطني، ونحن بدورنا نؤكد أن إقليم كوردستان لم ولن يكون مصدر تهديد أو خطر لأي طرف كان".

وطالب رئيس حكومة الإقليم بوقف الاعتداءات والضربات الجوية المستمرة التي تستهدف أراضي إقليم كوردستان دون أي ذرائع أو مبررات، مضيفاً: "نأمل أن تتوقف هذه الهجمات والاضطرابات، فالصراعات والحروب لا تخدم مصلحة أحد، وتوسيع رقعة الحرب سيجعل من جميع الأطراف خاسرة وسيلحق الضرر بالجميع دون استثناء".

وأعرب عن الأمل في زوال هذه التوترات قريباً، وتثبيت ركائز الاستقرار والسلام والأمن لكافة شعوب المنطقة والشرق الأوسط.



