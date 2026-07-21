الجيش الأمريكي يعلن وفاة عسكري ثالث متأثراً بهجوم استهدف قاعدة في الأردن

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الأمريكي عن وفاة العسكري الثالث المتأثر بجراحه نتيجة الهجوم الجوي الذي استهدف قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية في الأردن في الثامن عشر من تموز/يوليو 2026، وهو الكابتن تايلر جيمس فيهان، البالغ من العمر 25 عاماً.

وأوضح البيان العسكري أنه تقرر ترقية الفقيد بعد وفاته إلى رتبة كابتن (نقيب)، ومنحه "وسام النجمة البرونزية" (Bronze Star) و"وسام القلب الأرجواني" (Purple Heart)، بالإضافة إلى "شارة العمل القتالي" (Combat Action Badge)، تقديراً لخدمته. وكان فيهان قد التحق بالخدمة العسكرية مباشرة بعد تخرجه من المدرسة الثانوية، ونال رتبة ضابط في سن التاسعة عشرة، مكرساً مسيرته المهنية بالكامل للعمل في صفوف القوات المسلحة.

يأتي الإعلان عن وفاة الكابتن فيهان ليرفع حصيلة قتلى الهجوم الجوي، الذي تشير التقديرات العسكرية الأمريكية إلى أنه نُفذ بطائرة مسيرة أو صاروخ موجه واستهدف منشأة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في الأردن، إلى ثلاثة عسكريين.

وتنتشر القوات الأمريكية في الأردن في إطار شراكة استراتيجية واتفاقيات دفاعية ثنائية بين واشنطن وعمّان. وتقدم هذه القوات الدعم اللوجستي، والتدريب المشترك للقوات الأردنية، بالإضافة إلى القيام بمهام تتعلق بمكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود المتاخمة لمناطق النزاع في سوريا والعراق، وتعد بعض المواقع الحدودية (مثل البرج 22 أو القواعد القريبة منها) نقاطاً حيوية لعمليات التحالف الدولي.