ترامب يتوعد طهران برد عسكري "قاس" ويؤكد اعتراض صواريخ باليستية استهدفت الأردن

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أربيل (كوردستان 24)- توعد الرئیس الامریکي دونالد ترامب برد عسكري أمريكي وشيك وقوي رداً على هجمات ایرانیة استهدفت مصالح أمريكية وحلفاء في المنطقة، كاشفاً عن اعتراض صواريخ باليستية كانت موجهة نحو الأردن.

استهداف الأردن ومنظومة باتريوت

وفي تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي، الیوم الاربعاء 29 تموز /یولیو 2026، أكد ترامب اعتراض خمسة صواريخ باليستية استهدفت الأردن، واصفاً الهجوم بأنه "حدث تخريبي". وأوضح أن الصواريخ كانت تتحرك بسرعة هائلة تصل إلى 8,500 ميل في الساعة، إلا أن منظومة "باتريوت" الدفاعية نجحت في إسقاطها جميعاً.

وقال ترامب: "أطلقوا خمسة صواريخ كبيرة نحونا مباشرة، ولحسن الحظ كان لدينا أفراد يديرون أعظم المعدات في العالم"، مشيداً بكفاءة الأنظمة الدفاعية الأمريكية. وأضاف أن الجهة المسؤولة عن الهجوم قدمت "اعتذاراً"، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة سترد رغم ذلك، قائلاً: "لقد اعتذروا بالفعل، ولكن علينا أن نضربهم قليلاً.. أنا أرد دائماً".

تحذيرات ووعيد لطهران

وفيما يخص الهجمات المستمرة في المنطقة، ومنها هجوم بطائرة مسيّرة على ناقلة غاز قبالة السواحل المصرية، أشار ترامب إلى أنه تلقى إيجازاً بالحادثة، مؤكداً أن الولايات المتحدة تستعد للرد بقوة. وأضاف بصيغة مباشرة: "سنضربهم بقوة شديدة، لقد حان دورنا للضرب، وهم يعلمون أن الرد قادم ويطلبون منا عدم القيام بذلك".

عقوبات اقتصادية وتسليح صيني

وعلى الصعيد الاقتصادي، طالب ترامب الكونغرس بإضافة إيران إلى قائمة الدول الخاضعة للتعريفات الجمركية، وليس العقوبات التقليدية فقط، لتعزيز الضغط الاقتصادي على طهران.

كما أعرب ترامب عن قلقه بشأن تقارير تفيد باحتمال تلقي طهران 400 منصة إطلاق صواريخ من الصين عبر باكستان، مشيراً إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ كان قد أكد له سابقاً عدم تزويد إيران بالأسلحة، معتبراً أن حدوث ذلك سيكون أمراً "مخيباً للآمال".

ملفات أوكرانيا وبريطانيا

وفي سياق منفصل، جدد ترامب دعوته لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى مقتل الآلاف شهرياً، ومؤكداً قدرته على التعامل مع طرفي النزاع. كما انتقد سياسات الطاقة والهجرة في بريطانيا، داعياً الحكومة الجديدة إلى استغلال نفط بحر الشمال لإنعاش اقتصادها ومعالجة ما وصفه بـ "غزو" الهجرة لأوروبا.





المصدر: وکالات