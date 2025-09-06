شۆڕش ئیسماعیل: ناوی پێشمەرگە لە هەموو جیهان بووەته سیمبوڵ
وەزیری پێشمەرگە، ڕایگەیاند: ناونانی هەر شوێنێک بە ناوی پێشمەرگە جێگەی دەستخۆشییە.
شەممە 6ـی ئەیلوولی 2025، شۆڕش ئیسماعیل، وەزیری پێشمەرگە لە كۆنفرانسێكی ڕۆژنامەوانیدا گوتی: ناوی پێشمەرگە بووە به سیمبوڵ لە هەموو جیهان، تاكی ئەورووپی و ئەمەریكی ئاشنان بە ناوەكەی.
وەزیری پێشمەرگە، باسی لەوە کرد، پێشمەرگە لەناو دڵی جیهاندایە، بە دەیان هەزار شەهیدی داوە لە پێناو تێكشكاندنی تیرۆریستان، ناونانی هەر شوێنك بە ناوی پێشمەرگە جێگەی دەستخۆشییە.
ڕۆژی هەینی 5ـی ئەیلوولی 2025، سەرۆک مەسعود بارزانی، لە پاریسی پایتەختی فەرەنسا، بە ئامادەبوونی ئان هیدالگۆ، سەرۆکی شارەوانیی پاریس و ژمارەیەک لە بەرپرسانی ئیداری، کەسایەتی، ڕۆشنبیرانی وڵاتەکە، شاندی پارێزگای هەولێر، پێشمەرگە دێرینەکان، کوردانی دانیشتووی ئەوڕووپا و فەڕەنسا لە پارکی ئۆندرێ سیترۆێن، لە ڕێوڕەسمێکدا پەردەی لەسەر تابلۆی پێشمەرگە لادا و شەقامی پێشمەرگەی کردەوە.
هەر لە ڕێوەڕەسمەکەدا سەرۆکی شارەوانیی پاریس گوتارێکی پێشکەش کرد و ڕۆڵی پێشمەگە و هەرێمی کوردستانی بەرز نرخاند، دواتر سەرۆک بارزانی گوتارێکی پێشکەش کرد و خۆشحاڵیی خۆی بە سەردانی بۆ پاریس و ناونانی شەقامێک بە ناوی پێشمەرگە دەربڕی. سەرۆک بارزانی دوای گوتارەکەی لە پاریس مەدالیای ڕێزلێنانی دایە بریندارێکی شەڕی دژی داعش.