بەڕێوەبەرایەتی ئاوی زاخۆ: سزای ئەو ماڵانە دەدەین کە پێوەری ئاویان نەبەستووە

پێش 18 کاتژمێر

ئەمڕۆ 7ـی ئەیلوولی 2025، ئەندازیار ساڵەح حەسەن، بەڕێوەبەری ئاوی زاخۆ، بە کوردستان24 ڕایگەیاند: "وەکو بەڕێوەبەرایەتی ئاوی زاخۆ، چەند ڕێنماییەکمان هەیە بۆ ئەو ماڵانەی کە پێوەری (تەواف) ئاویان نەبەستووە. دووجار ئاگادارییان دەکەینەوە بۆ بەستنی تەواف، و لە جاری سێیەمدا سزای داراییان بەسەردا دەسەپێنین."

ئاماژەی بەوەشدا، لیژنەیەکی چاودێرییان هەیە بە هاوکاریی قایمقامی زاخۆ و بەڕێوەبەرایەتی باتیفا، کە چاودێری ئەو ماڵانە دەکەن ئاو بە فیڕۆ دەدەن.

لەبارەی داتاکانی بەهەدەردانی ئاو، ئەندازیار ساڵەح حەسەن گوتی: "تا ئێستا کارەکان بە شێوەیەکی باش لە زاخۆ بەڕێوەچوون، و لە ماوەی چوار ساڵدا زیاتر لە شەش هەزار و 200 سەرپێچی لەسەر تۆڕی ئاو تۆمار کراوە."

گوتیشی: "ئەگەر هەژمار بکەین، ڕێژەی 20% بۆ 25%ی ئاو لە زاخۆ بەهەدەر دەچێت، کە دوو هۆکاری سەرەکی هەیە؛ یەکەم، هاووڵاتییانمان زۆرجار تەوافیان نەبەستووە کە نرخەکەی تەنیا پێنج هەزار دینارە؛ دووەمیش، هەندێک کات بۆڕی ئاویان تێکچووە و چاکی ناکەنەوە. ئێمە باسی ئاوی 24 کاتژمێری دەکەین و هاوڵاتییانمان لە ڕێگەی بڵاوکردنەوەی ڕێنمایی ئاگادار کردووەتەوە."

ساڵەح حەسەن، ڕاشیگەیاند، "بۆ هەردوو ئەگەرەکە، هاووڵاتییانی زاخۆ زۆر هاوکارمان بوون، و ئەو حاڵەتانەش کە ڕێکاریان لەسەر نەگیراوەتەبەر، بەدواداچوونیان بۆ دەکەین."