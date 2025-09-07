عەبدولڕەحمان سدیق: هەرێمی کوردستان لە زۆر بواردا لە عێراق پێشکەوتووترە

پێش 10 کاتژمێر

7ـی ئەیلوولی هەموو ساڵێک وەک ڕۆژی جیهانی هەوای پاک و ئاسمانی شین دانراوە، پسپۆرێکی ژینگەش ئاماژە بەوە دەکات، لە دوو ناوچەی هەولێر لە باشترین دۆخی هەوای پاک دان.

عەبدولڕەحمان سدیق، ڕاوێژکار لە ئەنجوومەنی وەزیران لە بواری ژینگە، ئەمڕۆ یەکشەممە، 7ـی ئەیلوولی 2025، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: هەرێمی کوردستان لە زۆر بواردا لە عێراق پێشکەوتووترە، یەکێک لە درووشمی کابینەی نۆیەم، "ژینگەی کوردستان گەورەترین سەرمایەیە" بوو، ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان 15 ڕێنمایی تایبەت بە ژینگە دەرکردووە.

عەبدولڕەحمان سدیق، گوتی: حکوومەتی هەرێم لە سەرجەم پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆییەکان فەرمانگەی ژینگەی دامەزراندووە و هەروەها فەرمانبەریش دامەزراندووە، 440 دەرچووی ژینگە لەسەر کەرتی تایبەت بوونەتە چاودێر، پرۆژەی ڕووناکی کاریگەری باشی لەسەر پاکبوونەوەی ژینگە دەبێت، ژینگەی هەرێمی کوردستان لە باشەوە بەرەو باشترین دەڕوات، لە دوو ناوچەی هەولێر لە باشترین دۆخی هەوای پاک دان.

هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، ئاستی هەوای پاکی هەرێمی کوردستان مامناوەندە، کارەبای هەرێم لە %25 لە سەرچاوەی خاوێن وەردەگیرێت، سەرۆکی حکوومەت پێداگرە لەسەر پاکڕاگرتنی ژینگە و پێویستە زۆر گرنگی بە هەوای پاک بدرێت. لە ژینگە دا سنووری سیاسی و ئیداری نییە.