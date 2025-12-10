سیداد بارزانی: پارتی پابەندە بە بنەماکانی هاوسەنگی و هاوبەشی و سازان

پێش کاتژمێرێک

ئەندامێکی مەکتەبی سیاسیی پارتی، مەرجەکانی پارتی بۆ بەشداریکردن لە پێکهێنانی حکوومەتی دهاتووی عێراق، ئاشکرا دەکات.

چوارشەممە، 10ـی کانوونی یەکەمی 2025، سیداد بارزانی، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، تایبەت بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: مەرجی پارتی بۆ بەشداریکردن لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق، جێبەجێکردنی دەستوور و پابەندبوونە بە بنەماکانی هاوسەنگی، هاوبەشی و سازان.

دەشڵێت: بۆ ئەوە مەبەستە کۆمەڵێک لیژنە پێک دەهێنرێن و گفتوگۆ لەگەڵ لایەنەکان دەکرێت.

چوارشەممە 19ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە دیدارێکی تایبتەدا، لە پەراوێزی شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (مێپس 25)، لە زانکۆی ئەمەریکی– دهۆک، ڕایگەیاندبوو: "مەرجی ئێمە بۆ بەشداریکردن لە حکوومەتی داهاتووی عێراق، جێبەجێکردنی دەستوور و بەڵێنەکانە".

باسی لەوەش کردبوو، هەر لایەنێک بیەوێت هاوپەیمانیمان لەگەڵ ببەستێت و بیەوێت بەشداریی حکوومەت بکەین، پێویستە دەستوور جێبەجێ بکات.

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئاماژەی بەوە کردبوو، ئێمە دەمانەوێت لە عێراقدا هەر کەسێک دەستووری جێبەجێ نەکرد، بە بەرپرسیار بزانرێت و سزا بدرێت.