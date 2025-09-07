نەزاکەت حوسێن: گرژییە سیاسییەکان ناوبانگی هەرێمی کوردستان لەکەدار دەکەن

"ململانێ سیاسییەکان سەقامگیریی هەرێمی کوردستان دەخەنە مەترسییەوە"

پێش 9 کاتژمێر

پسپۆرێکی بواری ڕاگەیاندن هۆشداری دەدات لە کاریگەرییە نەرێنییەکانی هێرش و هەڵکوتانە سەر ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و دەزگاکانی ڕاگەیاندن و ڕایدەگەیەنێت، ئەم کردەوانە زیانێکی گەورە بە کۆی گشتیی پرۆسەی سیاسی، ئازادی، سەقامگیریی کۆمەڵایەتی و مافی مرۆڤ دەگەیەنن.

یەکشەممە 7ـی ئەیلوولی 2025، نەزاکەت حوسێن، پسپۆری بواری ڕاگەیاندن، لەمیانەی بەشداریی لە گەشتێکی هەواڵەکانی کوردستان24ـدا گوتی: هێرشکردنە سەر دەزگا ڕاگەیاندن و ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان، کاریگەریی نەرێنی لەسەر کۆی گشتیی پرۆسەی ئازادی لە هەرێمی کوردستان و مافی مرۆڤ دەبێت.

ناوبراو جەختی لەوەش کردەوە، کە ئەم بارودۆخە دەبێتە هۆی دروستبوونی ترس و دڵەڕاوکێ نەک تەنیا لەنێو هاووڵاتییاندا، بەڵکو لەلایەن ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان، گەشتیاران و ئەو کەسانەشەوە کە دەیانەوێت سوود لە ئارامیی و ئەزموونی هەرێم وەربگرن.

ئەو پسپۆرەی بواری ڕاگەیاندن، ڕەخنەی لەوە گرت کە لە کاتی ململانێ سیاسییەکانی نێوان لایەنەکاندا، چالاکیی مەدەنی، مرۆیی و ڕۆژنامەوانی دەخرێنە ژێر مەترسییەوە. گوتیشی: "ناکرێت لە ئەنجامی گرژییەکی سیاسیی نێوان دوو گرووپ، هەموو بوارەکانی تر بخەیتە ژێر مەترسییەوە، چونکە ئەمە پێچەوانەی مافی مرۆڤ و یاسا نێودەوڵەتییەکانە."

نەزاکەت حوسێن باسی لەوە کرد، کە ژینگەی ئارام و سەقامگیری هەرێمی کوردستان یەکێک بووە لە خاڵە بەهێزەکانی، بەڵام "بەداخەوە ئەم گرژییە سیاسیانە کە پەل دەهاوێت بۆ ترساندن و تۆقاندن، دەبێتە هۆی لەکەدارکردنی ئازادی و باوەڕی هەرێم بە مافی مرۆڤ."

سەبارەت بە کاریگەریی ئەم بارودۆخە لەسەر ئامادەیی ڕێکخراو و کۆمپانیا نێودەوڵەتییەکان، نەزاکەت حوسێن ڕایگەیاند: هەر ناوچەیەک گرژیی سیاسی و نائارامی تێدابێت، ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان و وەبەرهێنەران لێی دوور دەکەونەوە، چونکە ئەوان گیانی خۆیان ناخەنە مەترسییەوە."

بۆ نموونە، ئاماژەی بە دۆخی پارێزگای سلێمانی لە ساڵانی ڕابردوودا دا و گوتی: "گرژی و ململانێیەکانی ئەم ناوچەیە کاریگەریی هەبووە لەسەر پووکانەوەی گەشەی چالاکیی مەدەنی، ئابووری و وەبەرهێنان، تەنانەت وەبەرهێنانی ناوخۆیش، چونکە خەڵک ناتوانێت لە شوێنێک سەرمایەگوزاری بکات کە ترسی هەڵکوتانە سەر یان سووتاندنی هەبێت."

نەزاکەت حوسێن جەختی کردەوە، کە لەگەڵ هەبوونی هەر گرژی و ململانێیەکدا، کاری ڕۆژنامەوانی ڕووبەڕووی مەترسی دەبێتەوە. "بینیمان لە گرژییەکانی ماوەی ڕابردوودا لە سلێمانی، ڕۆژنامەنووس دەستگیر کرا، هێرشی کرایە سەر و کەلوپەلی لێ سەندرا. هەر گرژییەکی سیاسی ڕاستەوخۆ کاریگەریی نەرێنی دەکاتە سەر کاری ڕۆژنامەنووسی و سەلامەتی گیانیان دەخاتە مەترسییەوە."

سەبارەت بە ڕۆڵی سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستانیش، نەزاکەت حوسێن، ڕایگەیاند: کە سەندیکا هەمیشە داکۆکیکاری مافی ڕۆژنامەنووسان بووە، بەڵام گرژییە لەناکاو و نائاساییەکان کارەکانی ئەوانیش پەکدەخات و لەو کاتەدا تەنیا دەتوانن بەدواداچوون بۆ سۆراغی ڕۆژنامەنووسە دەستگیرکراوەکان بکەن، داوای ئازادکردنیان بکەن یان ڕاگەیەنراوە دەربکەن.

هەر ئەمڕۆ سەنتەری میترۆ لە ڕاگەیەنراوێکدا ڕایگەیاندبوو، هێرشی چەكداران بۆ سەر نووسینگەی ڕێكخراوە ناوخۆیی و بیانییەكان پێشێلكارییەكی ڕوونی یاسای مرۆیی نێودەوڵەتییە، هەروەها ئەم جۆرە هێرشانە مەترسی ئەوەشیان هەیە هەرێمی كوردستان بكاتە شوێنێكی نائارام بۆ كاری ڕێكخراوە بیانییەكان.