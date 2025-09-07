هۆشدارییەک لە تیمی پرۆژەی هەژماری منەوە

پێش 9 کاتژمێر

تیمی پرۆژەی هەژماری من، نیگەرانی خۆی لە ئاستی خزمەگوزاریی و کارایی بانکی TBI ڕاگەیاند و ئاماژەی بەوە دا، هاووڵاتییان پەیوەندیی بە سەنتەری خزمەتگوزارییەکانی پرۆژەی هەژماری من دەکەن و داوای گۆڕینی بانکی TBI دەکەن. جەختی لەوەش کردەوە، تیمی پرۆژەکە ئامادەیە هاووڵاتییان لە بانکی بازرگانیی عێراقییەوە بگوازێتەوە بۆ بانکەکانی دیکەی نێو پرۆژەکە.

یەکشەممە 7ـی ئەیلوولی 2025، سەرچاوەیەک لە تیمی پرۆژەی هەژماری من بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: پێشتر هۆشداریمان دا کە بانکی TBI و تەواوی بانکە حکوومییەکانی دیکە، بە ڕەشید و ڕافیدەینەوە، ناتوانن پێویستییەکانی هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکەن.

ئەو سەرچاوەیە ئاماژەی بەوە کرد، بانکە حکومییەکانی عێراق لە ڕووی خزمەتگوزارییەوە خراپترینن لەسەر ئاستی تەواوی وڵاتەکە، بانکی TBI نموونەیەکی زیندووی ئەم خزمەتگوزارییانەیە کە بانکە حکوومییەکانی ئەو وڵاتە پێشکەشی دەکەن.

تیمی پرۆژەی هەژماری من، باسی لەوەش کرد، هاووڵاتییان پەیوەندیی بە سەنتەری خزمەتگوزارییەکانی پڕۆژەی هەژماری من دەکەن و داوای گۆڕینی بانکی TBI دەکەن. تیمی پرۆژەکە ئامادەیە هاووڵاتییان لە TBIـەوە بگوازێتەوە بۆ بانکەکانی دیکەی نێو پرۆژەکە.

ئەو سەرچاوەیەک لە تیمی پرۆژەی هەژماری من، نیگەرانی خۆمانمان لەبارەی ئاستی خزمەتگوزاری و کارایی بانکی TBI گەیاندووەتە بانکی ناوەندیی عێراق.

هەر ئەمڕۆ وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستان، لە ڕاگەیەنراوێکدا، نیگەرانی خۆی لە بارەی ئەو زەحمەتییانەی هاتبووە بەردەم هاووڵاتییانی شاری سلێمانی لەکاتی وەرگرتنی مووچەکانیان بەهۆی دواکەوتنی کارەکانی بانکی بازرگانیی عێراقی TBI دەربڕیبوو.

هەورەها وەزارەتی دارایی و ئابووری، لە ڕاگەیەنراوەکەدا داوا لە بانکی TBI کرد، وەک تاکە بانکی حکوومی پرۆژەکە، ڕێز لە ئەرکەکانی گرێبەستەکەی لە چوارچێوەی پڕۆژەی هەژماری من بگرێت، ئەمەش دابینکردنی ستافی پێویست و تیمی پێویستی پڕکردنەوەی ئامێرەکانی پارە دەگرێتەوە لە هەرێمی کوردستان بە گشتی، و شاری سلێمانی بە تایبەتی.

ئەمەش لە کاتێکدایە پێنجشەممە 4ـی ئەیلوولی 2025، تیمی پرۆژەی 'هەژماری من'، تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان2ـی ڕاگەیاندبوو، کاتژمێر 11ـی بەیانی ئەمڕۆ، 16 هەزار مووچەخۆری بەشدار لە پرۆژەی 'هەژماری من'، کە زۆرینەیان دانیشتووی سلێمانین و لە ڕێگەی بانکی (TBI)ـەوە مووچە وەردەگرن، بەهۆی کێشەیەک لە ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارە (ATM)ـی بانکەکە نەیانتوانیبوو مووچەکانیان ڕابکێشن.