کەشوهەوای 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکرایەوە

پێش 13 کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، پلەکانی گەرما لە ناوچە بەرزەکان نزم دەبنەوە.

بەڕێوەبەرایەتی کەشناسیی هەرێم ڕایگەیاند، پێشبینی دەکرێت کەشی ئەمڕۆ دووشەممە، 8-9-2025، ئاسمان ساماڵ بێت، هەروەها پلەکانی گەرماش نزیک دەبنەوە بەراوورد بە تۆمارکراوەکانی دوێنێ.

ئاماژەی بەوەش کرد، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەى سێشەممە، 9-9-2025، ئاسمان ساماڵ بێت و پلەکانی گەرماش بەگشتی نزیک دەبنەوە بەراوورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ، تەنیا ناوچە بەرزەکان نەبێ کەمێک نزم دەبنەوە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینی کراو بە پلەی سیلیزی

هەولێر : 38 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 37 پلەی سیلیزی

دهۆک : 38 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 40 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 39 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 41 پلەی سیلیزی

سۆران : 38 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 29 پلەی سیلیزی

گەرمیان 43 پلەی سیلیزی