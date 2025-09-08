کەشوهەوای 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکرایەوە
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، پلەکانی گەرما لە ناوچە بەرزەکان نزم دەبنەوە.
بەڕێوەبەرایەتی کەشناسیی هەرێم ڕایگەیاند، پێشبینی دەکرێت کەشی ئەمڕۆ دووشەممە، 8-9-2025، ئاسمان ساماڵ بێت، هەروەها پلەکانی گەرماش نزیک دەبنەوە بەراوورد بە تۆمارکراوەکانی دوێنێ.
ئاماژەی بەوەش کرد، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەى سێشەممە، 9-9-2025، ئاسمان ساماڵ بێت و پلەکانی گەرماش بەگشتی نزیک دەبنەوە بەراوورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ، تەنیا ناوچە بەرزەکان نەبێ کەمێک نزم دەبنەوە.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینی کراو بە پلەی سیلیزی
هەولێر : 38 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 37 پلەی سیلیزی
دهۆک : 38 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 40 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 39 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 41 پلەی سیلیزی
سۆران : 38 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 29 پلەی سیلیزی
گەرمیان 43 پلەی سیلیزی