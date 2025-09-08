وەزیری داد متمانەی بە 10 دادنووس بەخشی

پێش 9 کاتژمێر

وەزارەتی دادی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڵاوی کردەوە، ئەمڕۆ متمانە بە 10 دادنووس دراوە، وەک بەشێک لە گرنگیدانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ڕایی کردنی باشتری کاروباری هاووڵاتییان.

‎ ئەمڕۆ دووشەممە 8ـی ئەیلوولی 2025، فرسەت ئەحمەد، وەزیری دادی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، متمانەی بە 10 دادنووس دا.

بەپێی ڕاگەیەندراوی وەزارەتی دادی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لەڕێوڕسمی متمانە بەخشیینەکەدا، وەزیری داد دووپاتی لە بایەخی ئەرکی دادنووسی کردەوەتەوە، هاوکات باسی لە گرنگیی ئەو پۆستە کردووە بۆ خزمەتکردنی هاووڵاتیان.

وەزیری داد رایگەیاند: بۆ جێبەجێکردنی یاساو سەروەری و پاراستنی سەر و ماڵی هاووڵاتیان، ئەرکی دادنووسی گرنگە و پێویستە هەریەک لەو دادنووسانە زۆر بەوردی یاسای دادنووسی جێبەجێ بکەن و خزمەتی هاووڵاتیانیش بکەن، لەگەڵ ئەوەشدا لە چوارچێوەی یاسادا ئاسانکاریی بۆ ڕایکردنی مامەڵەی هاووڵاتیان بکەن.

وەزارەتی داد ڕایگەیاندووە، ‎لەمەو بەدواوە، دادنووسەکان لە فەرمانگە دادنووسیەکانی یەکەم و دووەمی بەیانیان و ئێواران و بەحرکە دەست بەکاردەبن.