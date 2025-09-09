هەردی حاجی سەلام: ئۆفەر و داشکاندن لە پێشانگای خانووبەرە بۆ هاووڵاتییان کراوە

پێش 7 کاتژمێر

ئەمڕۆ سێشەممە، 9ـی ئەیلوولی 2025، هەردی حاجی سەلام، سەرپەرشتیاری پێشانگای نێودەوڵەتی وەبەرهێنانی خانووبەرە لە هەولێر، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئەمە شەشەمین پێشانگای وەبەرهێنانی خانووبەرەیە کە بە پاڵپشتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و دەستەی وەبەرهێنان بەڕێوەدەچێت.

سەرپەرشتیاری پێشانگاکە دەڵێت: لە پێشانگاکەدا 280 کۆمپانیا لە 16 وڵاتی جیاوازەوە بەشدارن، کە بریتین لە کۆمپانیاکانی خانووبەرە، وەبەرهێنان، نیشتەجێبوون و کۆمپانیاکانی کەرەستەی بیناسازی.

دەشڵێت: پێشانگاکە ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژییەتی و ماوەی چوار ڕۆژ بەردەوام دەبێت. ڕۆژانە لە کاتژمێر 12:00ـی نیوەڕۆ تا 8:00ـی ئێوارە کراوە دەبێت.

هەردی حاجی سەلام داوای لە هاووڵاتییان کرد لە ماوەی ئەم چوار ڕۆژەدا سەردانی پێشانگاکە بکەن، چونکە کۆمپانیا بەشداربووەکان ئۆفەر و داشکاندنی تایبەت و دیاریی بە نرخ پێشکەش دەکەن. ئەو جەختی لەوە کردەوە کە زۆربەی پڕۆژەکان گرنگییان پێدراوە و هاووڵاتییان دەتوانن سوودمەند بن لە داشکاندن و ئۆفەرە باشەکان بۆ بەدەستهێنانی یەکەی نیشتەجێبوونی خواستی خۆیان.