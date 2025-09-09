سەرۆکی حکوومەت: ئێستا وڵاتانی دونیا چاو لە هەرێمی کوردستان دەکەن

پێش 5 کاتژمێر

سەرۆکی حكوومەت ڕایگەیاند، هێزەکانی پێشمەرگە و خەڵکی هەرێمی کوردستان "کەشێکی وایان ڕەخساندووە، ئێستا وڵاتانی دونیا چاو لە هەرێمی کوردستان دەکەن."

ئەمڕۆ سێشەممە، 09ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کاتی کردنەوەی شەشەمین پێشانگەی نێودەوڵەتیی وەبەرهێنانی خانووبەرە لە هەولێر، لەبارەی بەشداریی کۆمپانیا بیانییەکان لە پێشانگەکەدا، لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند "ئێمە پێشتر داوەتنامەمان نارد بۆ ئەوەی کە شاندێکی کۆمپانیاکانی ئەمریکی سەردانی هەرێم بکەن و ئەمڕۆ دیارە ئەو شاندە لێرەن و هەر دوای ئەم پێشانگەیەش کۆبوونەوەم هەیە لەگەڵیان. شاندێکن کە لە هەموو سێکتەرەکان دەیانەوێت بێن و لەگەڵ هەرێمی کوردستان پەیوەندیی باشتری بازرگانی دروست بکەن، بۆ پەرەپێدانی هەموو کەرتەکان، جگە لە کەرتی وزە، تەماشای شوێنەکانی تریش بکەن."

مەسرور بارزانی گوتیشی "هەر وەکوو پێشتریش لە سیاسەتی حکوومەتی هەرێم هەبووە، بۆ فرەچەشنکردن و فراوانکردنی کەرتی بازرگانی و ئابووری لە هەرێم لە هەموو ڕوویکەوە. بۆیە من خۆشحاڵم کە ئێستا وڵاتانی تر ڕوو لە هەرێم دەکەن، ئەمەش بێگومان زۆربەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو سەقامگیرییەی کە لە هەرێم هەیە. سوپاسی پێشمەرگە قارەمانەکان دەکەین، سوپاسی خۆڕاگریی خەڵکی کوردستان دەکەین، کە کەشێکی وایان ڕەخساندووە، ئێستا وڵاتانی دونیا چاو لە هەرێمی کوردستان دەکەن بۆ پێشخستنی باری ئابووریی هەرێم لێرە، بەڵام بۆ خۆشیان بێگومان سوودمەند دەبن لەو پێشکەوتنەی کە هەیە."

پرسیاری پەیامنێران و وەڵامەکانی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی:

پەیامنێر: لە کاتێکدا ناوچەکە لە دۆخێکی ناسەقامگیردایە ئەم پێشانگە نێودەوڵەتییە بەڕێوەدەچێت، سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی دەیەوێت چ پەیامێک بە جیهان بگەیەنێت؟

سەرۆکی حکوومەت:

پەیامنێر: گفتوگۆکانی هەولێر و بەغدا لەبارەی پرسی مووچە بە کوێ گەیشتوون؟

سەرۆکی حکوومەت:

- ئێمە زۆرجار ئەم قسەیەمان کردووە و هەموو جارێکیش باسمان کردووە، کە هیوادارین بە زووترین کات ئەم کێشانە چارەسەر بکرێن، بەڵام هەموو جارێکیش دەبینین کە کێشەیەکی نوێ لە لایەن حکوومەتی فیدراڵییەوە هاتووەتە ئاراوە کە هەمیشە هەوڵمان داوە زۆر زۆر لەسەرخۆ ئەو کێشانەش چارەسەر بکەین، چونکە ئەوەی لە لای ئێمە گرنگە بەختەوەریی خەڵکی کوردستانە، ئارامی و سەقامگیریی خەڵکی کوردستانە، بەردەوامبوونی پێشکەوتنی ئابووریی هەرێمی کوردستانە، لەبەر ئەوە ئەوەی لەسەر هەرێمی کوردستانە دەیکات و بەردەوامیش دەبێت.

- ئێستا شاندەکانی ئێمە لە گفتوگۆی بەردوام دان لەگەڵ شاندی حکوومەتی فیدراڵی. لەسەر داهاتە نانەوتییەکان تەقریبەن گەیشتووینەتە قۆناغی کۆتایی بۆ تێگەیشتن. لەسەر هەناردەکردنەوەی نەوتیش، هەرێمی کوردستان هیچ کێشەیەکی نەماوە، نە لەگەڵ کۆمپانیا بەرهەمهێنەرەکان، نە لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵی، ئەوەی ماوە خاڵێکە بەینی کۆمپانیاکان و حکوومەتی فیدراڵی. کۆمپانیاکان ئێستا داوای گەرەنتی دەکەن بۆ بەردەوامبوونی دابینکردنی شایستە داراییەکانی خۆیان.

پەیامنێر: کەی کابینەی دەیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێک دەهێنرێت؟

سەرۆکی حکوومەت: من هەر لە دوای هەڵبژاردنەکانی ڕابردوو ئامادەبووم بۆ پێکهێنانی حکوومەت، بەڵام دەبێت هاوبەشەکانی تریشمان ئامادە بن، هەر وەختەک ئامادەبوون، ئینشائەڵڵا حکوومەت پێک دەهێنین.