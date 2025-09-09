پێش 4 کاتژمێر

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی سوپاسی کوردستان24 دەکات بۆ سپۆنسەرکردنی پێشانگەی نێودەوڵەتیی وەبەرهێنانی خانووبەرە لە هەولێر و دەڵێت "دەمانەوێت وەک هەموو وڵاتانی پێشکەوتوو لە هەموو قۆناغەکاندا بەرەو پێشەوە بڕۆین."

بەیانیی ئەمڕۆ سێشەممە، 09ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، شەشەمین پێشانگەی نێودەوڵەتیی وەبەرهێنانی خانووبەرەی لە هەولێر کردەوە.

سەرۆکی حکوومەت لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا بۆ هۆشمەند سادق، پەیامنێری کوردستان24، باسی لە کردنەوەی پێشانگەکە، بەشداریی کۆمپانیا بیانییەکان، پێشخستنی هەرێمی کوردستان و چەند پرسێکی دیکەی کرد.

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی سوپاسی کوردستان24ـی کرد بۆ گرنگیپێدان و سپۆنسەرکردنی شەشەمین پێشانگەی نێودەوڵەتیی وەبەرهێنانی خانووبەرە لە هەولێر و هاوکات دەستخۆشی لە ڕێکخەران و بەشداربووانی پێشانگاکە کرد و ستایشی هەوڵەکانیانی کرد بۆ خستنەڕووی پێشکەوتنی هەرێمی کوردستان، هەم بۆ هاوڵاتیانی ناوخۆ و هەم بۆ کۆمپانیا بیانییەکان.

مەسرور بارزانی گوتی "هەموو ساڵێک دەبینین کە کۆمپانیاکان ژمارەی بەشداربووی کۆمپانیا بیانییەکان و وڵاتانی بەشداربوو بەرەو زیادی دەڕوات. ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ سەقامگیریی هەرێمی کوردستان و بۆ ئەو بڕوا و متمانەیەی کە خەڵک بە هەرێمی کوردستان هەیەتی. هیوادارم ساڵ بە ساڵ بەرەو پێشکەوتنی زیاتریش هەنگاو بنێت."

سەرۆکی حکوومەت دووپاتی کردەوە "بەشداربوونی وڵاتانی بیانی لە هەرێمی کوردستان و تێکەڵبوونی بەرژەوەندییە هاوبەشەکان لەگەڵ یەکتر، بەشداربوونی شارەزایی وڵاتانی تر لە پێشخستنی هەرێمی کوردستان، ئەمە جێی بایەخە. وڵاتی ئێمە بەرەو قۆناغێکی باشتر و پێشکەوتوتر دەڕوات. سوودی دوولایەنیشی هەیە، هیچ کۆمپانیایەک نایەتە ئێرە ئەگەر خۆشی سوودی نەبێت."

سەبارەت بە داهاتووی هەرێمی کوردستان، بەتایبەتی لە بواری تەکنەلۆژیا و گەشەپێداندا، مەسرور بارزانی گوتی: "ئێمە دەمانەوێت وەک هەموو وڵاتانی پێشکەوتوو لە هەموو قۆناغەکاندا بەرەو پێشەوە بڕۆین." جەختیشی لەسەر گرنگیدانی حکوومەت بە فرەچەشنکردنی ئابووریی هەرێمی کوردستان کردەوە، و تەکنەلۆژیاشی وەک یەکێک لەو بوارە سەرەکییانە دانا کە گرنگییەکی زۆری پێدەدرێت.

--------------------------------------------

دەقی پرسیارەکانی پەیامنێری کوردستان24 و وەڵامەکانی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی:

هۆشمەند سادق: ساڵ بە ساڵ بەشداریی کۆمپانیا بیانییەکان لەم پێشانگەیانە زیاتر دەبێت، پێتوایە هۆکارەکەی چییە و بە گشتی پێشانگەکەت چۆن بینی؟

مەسرور بارزانی: پێش هەمووشتێک سوپاستان دەکەم و سوپاسی پشتیوانی ئێوە دەکەم بۆ سپۆنسەرکردنی ئەم پێشانگەیە. دەستخۆشی لە بەشداربووانی پێشانگاکەش دەکەم، ڕێکخەرانی ئەو پێشانگایە کە هەموو ساڵێک هەوڵێکی وا دەدەن پێشکەوتنی هەرێمی کوردستان، هەم بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان بخەنە ڕوو، هەم بۆ خەڵکی دەرەوە و کۆمپانیا بیانییەکانیش. هەموو ساڵێکیش دەبینین کە کۆمپانیاکان ژمارەی بەشداربووی کۆمپانیا بیانییەکان و وڵاتانی بەشداربوو بەرەو زیادی دەڕوات. ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ سەقامگیریی هەرێمی کوردستان و بۆ ئەو بڕوا و متمانەیەی کە خەڵک بە هەرێمی کوردستان هەیەتی. هیوادارم ساڵ بە ساڵ بەرەو پێشکەوتنی زیاتریش هەنگاو بنێت.

هۆشمەند سادق: کاک مەسرور، ژمارەیەکی زۆر کۆمپانیای جۆراوجۆر لە وڵاتانی ئەمریکا و هۆڵەندا و تایلەند و چەندین وڵاتی تر لێرە بەشدارن. ئەمە چ گرنگییەکی هەیە بۆ هەرێمی کوردستان و چ دەرفەتێک دەڕەخسێنێت؟

مەسرور بارزانی: بێگومان، بەشداربوونی وڵاتانی بیانی لە هەرێمی کوردستان و تێکەڵبوونی بەرژەوەندییە هاوبەشەکان لەگەڵ یەکتر، بەشداربوونی شارەزایی وڵاتانی تر لە پێشخستنی هەرێمی کوردستان، ئەمە جێی بایەخە. وڵاتی ئێمە بەرەو قۆناغێکی باشتر و پێشکەوتوتر دەڕوات. سوودی دوولایەنیشی هەیە، هیچ کۆمپانیایەک نایەتە ئێرە ئەگەر خۆشی سوودی نەبێت. بۆیە بێگومان دیارە هەرێمی کوردستان بووەتە شوێنی بایەخ بۆ هەموو کۆمپانیایەک و خەڵکی ئێمەش سوودمەندی سەرەکی دەبێت لەم جۆرە پەیوەندییانە.

هۆشمەند سادق: لە داهاتوودا هەرێمی کوردستان چۆن دەبێت، بەتایبەتی لە بواری تەکنەلۆژیا و گەشەپێداندا؟

مەسرور بارزانی: ئێمە دەمانەوێت وەک هەموو وڵاتانی پێشکەوتوو لە هەموو قۆناغەکاندا بەرەو پێشەوە بڕۆین. بۆیەش گرنگیمان داوە بە فرەچەشنکردنی ئابووریی هەرێمی کوردستان لە هەموو ڕوویەکەوە، تەکنەلۆژیاش یەکێکە لەو شتانەی کە گرنگییەکی زۆری پێدەدەین.

هۆشمەند سادق: دەستتان خۆش.

مەسرور بارزانی: زۆر سوپاس.