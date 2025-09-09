مۆرینیۆ دەگەڕێتەوە پرێمەرلیگ و راهێنەرایەتی یانەیەکی نوێ وەردەگرێت
بەربژێرێکی بەهێزە بۆ ئەوەی ببێتە راهێنەری نۆتینگهام فۆرێست
جۆزێ مۆرینیۆ نزیکە بگەڕێتەوە پرێمەرلیگ و جارێکی دیکە لەو خولە دەست بە کاری راهێنەرایەتی بکاتەوە، کە پێشتر لەو خولە راهێنەرایەتی چێڵسی، تۆتێنهام و مانچێستەر یونایتدی کردووە.
کەناڵی سکای سپۆرتی بەریتانی ئاشکرایکردووە، جۆزێ مۆرینیۆ راهێنەری پۆرتوگاڵی پێشووی فەنەرباهچێی تورکی بەربژێرێکی سەرەکییە بۆ ئەوەی ئەرکی راهێنەرایەتی نۆتینگهام فۆرێست وەربگرێت، کە ئەو یانە ئینگلیزییە شەوی رابردوو بڕیاری دوورخستنەوەی نونو سانتۆس راهێنەری پۆرتوگاڵی یانەکەی راگەیاند.
Nottingham Forest Football Club confirms that, following recent circumstances, Nuno Espírito Santo has today been relieved of his duties as Head Coach.— Nottingham Forest (@NFFC) September 8, 2025
The Club thanks Nuno for his contribution during a very successful era at The City Ground, in particular his role in the… pic.twitter.com/catCyeaeR4
کەناڵی سکای سپۆرتس ئاشکراشیکردووە، جۆزێ مۆرینیۆ و ئانجی پۆستیکۆجلۆ بەربژێری سەرەکین بۆ ئەوەی ئەرکی راهێنەرایەتی نۆتینگهام وەربگرن، کە یاریی داهاتووی ئەو یانەیە دوای چوار رۆژی دیکە لە لە گەڕی چوارەمی پرێمەرلیگ بەرامبەر ئارسیناڵ دەبێت و لە لەندەن دەبێتە میوانی گەنەرز.
نۆتینگهام لەم وەرزەی پرێمەرلیگ لە سێ یاری بردنەوەیەک و یەکسانبوونێکی بەدەستهێناوە و بە کۆکردنەوەی چوار خاڵ لە پلەی دەیەمی ریزبەندی دێت.