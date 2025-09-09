کازم زوبەیدی: ئەمەریکا و هاوپەیمانان کۆکن لەسەر ئەوەی نابێت حەشدی شەعبی بمێنێت

پێش 11 کاتژمێر

شرۆڤەکارێکی ئەمنی عێراق ئاماژە بەوە دەکات، ژمارەیەک لە سەرکردەکانی دەستەی حەشدی شەعبی ڕایانگەیاندووە، پێویستە حەشدی شەعبی تێکەڵ بە هێزە چەکدارەکان بکرێت.

کازم زوبەیدی، شرۆڤەکاری سیاسی و ئەمنی، ئەمڕۆ سێشەممە، 9ـی ئەیلوولی 2025، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: سەرکردەکانی حەشدی شەعبی بەهۆی ترسیان لە هێرشەکردنە سەریان لەلایەن ئەمەریکاوە رازی نەبوون پرۆژە یاسایی حەشدی شەعبی لە پەرلەمانی عێراق دەنگی لەسەر بدرێت، چونکە لە ئەگەری دەرچوونی ئەم پرۆژە یاساییە مەترسی بۆ سەر هەموو هێزەکانییان دروست دەبێت.

کازم زوبەیدی گوتی: ئەمەریکا و هاوپەیمانان کۆکن لەسەر ئەوەی نابێت حەشدی شەعبی بمێنێت و دەبێت هەڵبوەشێندرێتەوە، ژمارەیەک لە سەرکردەکانی ئەو دەستەیە ڕایانگەیاندووە، دەکرێت لەگەڵ هێزە ئەمنییەکانی دیکە تێکەڵ بکرێت، بەڵام ئەم داوایە لەلایەن ئەمەریکاوە بە تەواوی ڕەتکراوەتەوە و سوورن لەسەر هەڵوەشاندنەوەی، سەرۆک وەزیرانی عێراق هەوڵیداوە لە ئەمەریکا نزیک ببێتەوە و چاوی بە دۆناڵد ترەمپ بکەوێت.

ئەو شرۆڤەکارە گوتیشی: هێرشەکانی ئەمڕۆ ئیسرائیل بۆ سەر حەماس لە قەتەر واتای ئەوە دێت، دەبێت کۆتایی بە هەموو هێزە چەکدارەکان بهێندرێت.

چوارچێوەی هەماهەنگیی شیعە، چەندین مانگ خەریكی تێپەڕاندنی پرۆژە یاسای دەستەی حەشدی بوو، بەڵام ئەمریكا داوای هەڵوەشاندنەوەی دەستەكە بەتەواوی دەكات.

قاسم ئەعرەجی راوێژكاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق، رایگەیاند: رێگە بەدۆست و دوژمن نادەین داوای هەڵوەشاندنەوەی حەشد بكات.