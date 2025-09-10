عێراق گەورەترین هاوردەکاری هێلکەی تورکیایە

پێش 3 کاتژمێر

کۆمەڵەی هەناردەکارانی بەرهەمە ئاژەڵییەکانی ئیجە ڕایگەیاند، عێراق لە پلەی یەکەمی هاوردەکاری هێلکەی تورکی بۆ ئەمساڵ دێت، ئەمەش لەکاتێکدایە بەرهەمی هێلکەی هەرێمی کوردستان بەشی شارەکانی خواروو و ناوەراستی عێراق دەکات بەڵام ڕێگریی لە هەناردەی دەکەن.

چوارشەممە، 10ـی ئەیلوولی 2025، کۆمەڵەی هەناردەکارانی بەرهەمە ئاژەڵییەکانی ئیجە، ڕاگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە تێێدا هاتووە، "عێراق لە پێشەنگی لیستی هەناردەکردنی هێلکەی تورکیادایە، بە بەهای 66 ملیۆن دۆلار، ڕووسیا بە 45 ملیۆن دۆلار، ئەمەریکا بە 17 ملیۆن دۆلار، کازاخستان بە 16 ملیۆن دۆلار، ئیمارات بە 15 ملیۆن دۆلار، ئیتاڵیا بە 14 ملیۆن دۆلار لە پلەکانی دوای عێراق دێن."

بەدری جیریت، سەرۆکی کۆمەڵەی هەناردەکارانی ماسی و ئاژەڵداری ئیجە، ڕایگەیاند، "تورکیا لە ماوەی هەشت مانگی یەکەمی ساڵدا، بەبڕی نزیکەی 238 ملیۆن دۆلار هێلکەی هەناردەی 46 وڵات کردووە، و سوودی لەو قەیرانە وەرگرتووە کە ئێستا لە ئەمەریکا و بەڕازیل و چەند وڵاتێکی ئەورووپی ئەنفلەوەنزای باڵندە سەری هەڵداوە و بەهۆیەوە هاوردەی هێلکە لەو وڵاتانە وەستاوە، جگە لەوەش عێراق ڕێگریی لە هەناردەی هێلکەی هەرێمی کوردستان بۆ شارەکانی خواروو و ناوەڕاستی عێراق دەکات، کە دەتوانێت بازاڕی شارەکانی عێراق پڕ بکاتەوە.

ئاماژەی بەوەش کرد، خواست لەسەر هێلکەی تورکیا بەشێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە، قەیرانەکەش یارمەتیدەر بووە لە پیشاندانی کوالیتی بەرهەمە تورکییەکان بۆ ئەو وڵاتانەی کە پێشتر مامەڵەیان لەگەڵدا نەکردووە، گوتیشی: "ژمارەی ئەو وڵاتانەی هێلکەی تورکیا هاوردە دەکەن زیادبووە.

لە 4ـی ئەیلوولدا دەستەی ئاماری تورکیا ڕایگەیاند، عێراق لە پلەی یەکەمی وڵاتانی عەرەبی دێت کە لە ماوەی حەوت مانگی ڕابردووی ساڵی 2025دا زۆرترین هاوردەیان لە تورکیاوە کردووە .