ئیسرائیل ژمارەیەک پێگەی حوسییەکانی کردە ئامانج
سوپای ئیسرائیل ئاماژە بەوە دەکات، چەند پێگەیەکی حووسییەکانیان کردووەتەوە ئامانج و گوتەبێژی حووسییەکانیش جەخت لەوە دەکاتەوە وەڵامیان دەبێت.
سوپای ئیسرائیل، ئەمڕۆ چوارشەممە، 10ـی ئەیلوولی 2025، ڕاگەیاند: چەندین بنکەی سەربازی حووسییەکانی لە یەمەن بۆردوومانکرد و ژمارەیەک کەسیش بەهۆیەوە کوژراون و 15 پێگەیان پێگەیان کردووەتەوە ئامانج، هاوکات بنیامین ناتانیاهۆ سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل ئاماژەی بەوە کرد، لە هەر شوێنێک هێرشمان بکرێتە سەر وەڵامان دەبێت، ژمارەیەکی زۆری دامەزراوەی حوسییەکانمان کردووەتەوە ئامانج.
لای خۆیەوە، یەحیا ساری، گوتەبێژی حووسییەکان ڕایگەیاند، گروپەکە هێرشیان بۆ سەر چەند ئامانجێکی هەستیار لە دەوروبەری قودس بە مووشەکی بالیستیکی دەستپێکردووە، گرووپێکی دیکەش بە "سێ فڕۆکەی بێفڕۆکەوان کە فڕۆکەخانەی ڕامۆن و دوو ئامانجی گرنگیان کردە ئامانج لە ئیلاتی باشووری ئیسرائیل.
هەروەها ئاماژەی بەوە کردووە، هێرشەکەی ئیسرائیل چەندین کەسی سڤیل کوژراون و برینداربوونە و بەشێك لە قوربانیان رۆژنامەنووسن.
جەختیش دەکاتەوە، ئەو هێرشەی ئیسرائیل بێ وەڵامدانەوە تێناپەڕێت.