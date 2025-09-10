مەکتەبی سیاسی پارتی: هیواخوازین هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق پاک و بێگەرد و ئازادانە بەڕێوەبچێت

پێش دوو کاتژمێر

مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان بەبۆنەی 64مین ساڵیادی هەڵگیرساندنی شۆڕشی ئەیلوول پەیامێکی بڵاوکردەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 10ـی ئەیلوولی 2025، مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان بەبۆنەی 64مین ساڵیادی هەڵگیرساندنی شۆڕشی ئەیلوول پەیامێکی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند: شۆڕشی ئەیلوول بە ئەجێندایەکی نوێ و ڕێکوپێکی بەرنامە بۆ داڕێژراوى سەربازى و سیاسى و دیبلۆماسى بۆ بەرژەوەندییە باڵاکانی گەل و نەتەوەکەمان و خەڵکی کوردستان بە گشتی خۆی دەبینییەوە و هەرگیزاو هەرگیز لەسەر ئەو ڕێچکە و ڕێبازەی لای نەدا و نەک لە پیلانگێڕی و ناپاکییەکان سازش و سڵی نەکردەوە، بەڵکوو سوورتر بوو لەسەر جۆشدان و ڕابوونی سیاسیی و باشترکردنى بارى ئابووری و کولتووری هۆشیارى و گەیشتن بە ئامانجە ڕەواکانمان.

هەروەها لە ڕاگەیەنراوەکە دا هاتووە، لە سەروبەندی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، جەخت لەسەر بەشداریکردن و پڕۆسەی هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەرد و ئازادانە دەکەینەوە، کە بڕیارە لە 11ـی تشرینی دووەمی 2025، بەڕێوەبچێت، بۆ ئەوەی قۆناغی داهاتوو پڕۆسەی سیاسی عێراقى فیدراڵ لەسەر بنەمایەکی ڕاست و دروست دابڕێژرێ و کێشە و قەیرانەکان چارەسەر و بنبڕ بکرێن.

ده‌قی ڕاگەیەنراوەکەی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان بەبۆنەی64ەمین ساڵیادی هەڵگیرساندنی شۆڕشی مەزنی ئەیلوول:

لەو سەردەمە سەخت و دژوارەی ئەوسادا و وەک پێویستییەکی مێژوویی و بەرخودان، شۆڕشی مەزنی ئەیلوول چەشنی جووڵانەوەیەکی سیاسی هەڵگیرسا، بەرپابوونی شۆڕشی مەزنی ئەیلوول بە ڕابەرایەتی بارزانیی نەمر و پێشڕەوی پارتیمان لاپەڕەیەکی پڕشنگداری نوێی لە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کوردستان بە خوێن و گیانفیدایی تۆمار کرد.

شۆڕش لەو قۆناخەدا بایەخ و کاریگەرییەکی زۆری هەبوو بەسەر بزاڤی ڕزگاریخوازی و نەتەوەیی و نیشتمانیمان، لەبەر ئەوەی هەڵگری پەیامێکی ڕاست و دروست و بابەتیانە و ئەقڵانی بوو، هەروەها شۆڕش سەلمێنەری ئەو ڕاستییە بوو، کە ڕەگوریشەی ئیرادە و ورەی پۆڵایینی ڕۆڵەکانی گەلەکەمان لە بن نایەن و تا بەدیهێنانی ئامانجەکانمان کۆڵ نادەن.

ئەو بزووتنەوە سیاسییە بەپێی هەولومەرجی ئەو کاتە خاوەن خەسڵەت و تایبەتمەندی خۆی بوو لە ڕووی سیاسیی و کۆمەڵایەتی و سەربازییەوە، بۆیە شوناسێکی جیاوازیشی هەبوو، کە خەباتێکی نەپساوە بوو بۆ ئەوەی کۆتایی بە شەوەزەنگی زۆرداری و نەهامەتی بهێنێ.

یەکێک لە بنەما گونجاو و ڕەسەنەکانی شۆڕش، ڕەنگدانەوەی کۆمەڵگای فرەڕەنگی کوردستانیی و کولتووری شۆڕشگێڕی کوردایەتیی و نیشتمانپەروەری بوو، لەسەرینی ئەمەوە شۆڕشێکی درێژخایەن و مەزن و سەرتاسەری بوو، لەو ڕێگایەشدا قوربانی بێشوماری پێشکەش بە خاک و نەتەوە و دۆزە ڕەواکەمان کرد.

شۆڕشی ئەیلوول بە ئەجێندایەکی نوێ و ڕێکوپێکی بەرنامە بۆ داڕێژراوى سەربازى و سیاسى و دیبلۆماسى بۆ بەرژەوەندییە باڵاکانی گەل و نەتەوەکەمان و خەڵکی کوردستان بە گشتی خۆی دەبینییەوە و هەرگیزاو هەرگیز لەسەر ئەو ڕێچکە و ڕێبازەی لای نەدا و نەک لە پیلانگێڕی و ناپاکییەکان سازش و سڵی نەکردەوە، بەڵکو سوورتر بوو لەسەر جۆشدان و ڕابوونی سیاسیی و باشترکردنى بارى ئابووری و کولتووری هۆشیارى و گەیشتن بە ئامانجە ڕەواکانمان.

لە لایەکی دیکەوە شۆڕشی مەزنی ئەیلوول سەرتاسەری کوردستانی کردە یەکدەست و ھەموو سنوورە ناوچەیی و ئایینی و مەزھەبیەکانی سڕیەوە و تەواوی گەلی کورد و کوردستانى لە چوارچێوەی ھێزی بەرھەڵستکاری دژ بە دیکتاتۆریی یەکخست و هێزى بەخشیە گەلى کوردستان بۆ بەرگرى لە مافەکانى.

شۆڕشی مەزنی ئەیلوول بە پێی کارنامە و پلانى داڕێژراوەى خۆی بۆ جاڕدان و بەرپاکردنی شۆڕش و بەردەوام بوونی بۆ بەدیهێنانى مافە ڕەواکانی گەلەکەمان، وەک وەرچەرخانێکی گرینگ ڕۆڵ و سەنگی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کوردستانی بۆ قۆناغێکی سیاسیی پێشکەوتووتر گواستەوە بە جۆرێك لەسەر گۆڕەپانی سیاسی نێوخۆیی و جیهانیدا ئەو بزووتنەوە شۆڕشگێڕییە وەک هێزێکی کاریگەر تەنیا شۆڕشێکى چەکدارى نەبوو، بەڵکو شۆڕشێک بوو لە بوارى کۆمەڵایەتى بە تایبەتى لە ڕووى پێکهێنان و پاراستنى خێزان و، بوارى پەروەردە و پێگەیاندن و تەندروستى و ئیدارەدانى کۆمەڵگا و ڕێگاوبان و میدیا و پەیوەندییەکان و گۆڕانکارى زۆرى ئەنجامدا و ڕۆڵى نەتەوەیى و نیشتیمانى لە ئاستێکى باڵا گێڕا و، توانى چەندین دەستکەوتی گرنگى نەتەوەیى و نیشتیمانى و سیاسى و ئیدار و ڕۆشنبیرى و مێژووییش بۆ گەلەکەمان بەدیبێنێ لەوانەش: ڕێککەوتننامەى (١١ی ئاداری ١٩٧٠).

ئەو بۆنەیە بە دەرفەت دەزانین وەک هەمیشە جەخت لە سەر ڕێبازی ڕەگداکوتاوی کوردایەتیی و نەتەوەیی و پارتایەتیمان بکەینەوە بۆ پتەوکردنی هەماهەنگی و هاوگوتاری سیاسی و هاوهەڵوێستی سەرجەم حزب و لایەنە سیاسییەکانی کوردستان بۆ چارەسەرکردنی گیروگرفتەکان و پاراستنی قەوارەی سیاسی هەرێم و دەسکەوتەکانمان.

لەو یادە پیرۆزەدا و لە سەروبەندی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، جەخت لەسەر بەشداریکردن و پڕۆسەی هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەرد و ئازادانە دەکەینەوە، کە بڕیارە لە ١١/١١/٢٠٢٥ بەڕێوەبچێ، بۆ ئەوەی قۆناغی داهاتوو پڕۆسەی سیاسی عێراقى فیدراڵ لەسەر بنەمایەکی ڕاست و دروست دابڕێژرێ و کێشە و قەیرانەکان چارەسەر و بنبڕ بکرێن، بۆ ئەمەش چاوەڕوانیمان لە جەماوەرى دڵسۆزى پارتیمان و خەڵکى بەئەمەکى کوردستان و سەرجەم عێراقە، پاڵپشتیی بەرنامە و هەنگاوەکانى پارتیمان بکەن کە جەختکردنەوەیە لەسەر جێبەجێکردنى دەستوور و چەسپاندنى پڕەنسیپەکانى بنیاتنانەوەى عێراقى نوێیە، وەکوو وڵاتى هەمووان.

لەسەر ئاستی دەرەوە و ناوچەکەش، پارتیمان لەپێناو ئارامی و ئاساییشی خەڵکی کوردستان بەردەوام ھەوڵی داوە لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ لە پەیوەندییەکی باش و ھاوسەنگدا بێت، کە بەرژەوەندیی ھەموو لایەکی تێدا پارێزراو بێت.

لەم یادە مەزنە مێژووییەدا، ئێمە لە پارتی دیموکراتی کوردستان، وەک هەمیشە جەخت لەسەر بنەما سەرەکی و نەگۆڕەکان دەکەینەوە، بەجۆرێک بە هەموو لایەکمان لەسەر پرسە ستراتیژییەكانی كوردستان، لە داكۆكیكردن لە مافە ڕەوا و دەستوورییەكانمان و لە خاكەكەمان و لە دەستكەوت و قەوارە نیشتمانییەكەمان و، لە پاراستنى دامودەزگا شەرعیەکانى کوردستان (سەرۆکایەتیی هەرێم و حکوومەت و پەرلەمانى کوردستان) یەکڕیز و هاوئاراستە و هاوگوتار بین.

لە بیرەوەری شۆڕشی مەزنی ئەیلوول هەمدیسان بەڵێن و ئەمەکداری بۆ گەلی کوردستان و سەرۆک (مەسعود بارزانی) و خوێن و گیانی شەهیدە نەمرەکانمان دووپات دەکەینەوە، کە لەسەر هەمان ڕێبازی کوردایەتی و نەتەوەیی و نیشتمانیمان نەسرەوین.

لەو یادە مەزنەدا پیرۆزباییەکی گەرم لە جەماوەری دڵسۆزی کوردستان دەکەین، سەری ڕێز و نەوازش بۆ شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی و سەربەخۆیی کورد و کوردستان دادەنوێنین، سڵاو و ڕێز لە خانەوادە و کەسوکاری سەربەرزی شەهیدە نەمرەکانمان، سڵاو لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان.

سڵاو لە بیرەوەری (٦٤) ساڵەی شۆڕشی مەزنی ئەیلوول.

سڵاو لە گیانی پاکی بارزانیی نەمر و کاکە ئیدریسی هەمیشە زیندوو.

بەرز و شەکاوە بێت ئاڵای پیرۆزی کوردستان.

هەمیشە گەلەکەمان سەربەرز و کوردستانیش هەر ئاوەدان.

مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان