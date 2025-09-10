جێگری کونسوڵی گشتیی هۆڵەندا: دەمانەوێت هەماهەنگیی زیاتر لەگەڵ هەرێم بکەین

پێش دوو کاتژمێر

جێگری کونسوڵی گشتیی هۆڵەندا لە هەولێر رایگەیاند، لەبواری کشتوکاڵ هەماهەنگییەکی باشیان لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەیە و چاویان لەوەیە لەبوارەکانی دیکەش هەماهەنگییان هەبێت.

بێرتریلە سنۆیەر، جێگری کونسوڵی گشتیی هۆڵەندا لە هەولێر، ئەمڕۆ چوارشەممە، 10ـی ئەیلوولی 2025، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە پارێزگای سلێمانی ڕایگەیاند: ئێمە دڵخۆشین بەوەی هەماهەنگیی بازرگانی نێوان هۆڵەندا و هەرێمی کوردستان زیاتر بکەین. هەماهەنگییەکی باشمان لەبواری کشتوکاڵ هەیە و چاومان لەوەیە لە بوارەکانی وزە، تەندروستی و و لۆجستی و چەندین بواری دیکە هاوکاریی یەکدی بکەین.

هەروەها گوتی: هیوادارم ئەمە ببێتە هەنگاوێکی دیکە بە ئاراستەی فراوانکردنی هەماهەنگیمان. بەو هیوایەم، جارێکی دیکە لەگەڵ شاندێکی دیکەی هۆڵەندا سەردانی سلێمانی بکەینەوە و پەرە بە هەماهەنگیی بازرگانیی نێوانمان بدەین.

هەروەها دوێنێ سێشەممە، 9ـی ئەیلوولی 2025، ویندی گرین، کونسوڵی گشتیی ئەمەریکا لە هەولێر، جەختی لەوە کردەوە، دەمانەوێت هەماهەنگی نێوان ئەمەریکا و حکوومەتی هەرێم لە بواری وەبەرهێنان زیاد بکەین، چونکە هەرێمی کوردستان ژینگەیەکی باش و لەباری هەیە.