عراقچی: ئیسرائیل خاکی سووریای زیاتر لە غەززە داگیرکردووە

پێش کاتژمێرێک

وەزیری دەرەوەی ئێران هۆشداری لەوە دەدات، ئیسرائیل کار بۆ دابەشکردنی سووریا دەکات و هەڕەشەیە بۆ سەر ناوچەکە.

عەباس عراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، ئەمڕۆ چوارشەممە، 10ـی ئەیلوولی 2025، ڕایگەیاند: رژێمی زایۆنی دەیەوێت ئیسرائیلی گەورە دروستبکات و هەروەها کار بۆ ئەوە دەکات سووریا دابەش بکات.

وەزیری دەرەوەی ئێران، ئاماژەی بەوە کرد، ئیسرائیل ئیسرائیل خاکی سووریای زیاتر لە غەززە داگیرکردووە ، هەروەها ناتانیاهۆ سەلماندی کە هەڕەشەی سەرەکی لە ناوچەکەدا ئیسرائیلە.