واشنتن لە ڕێگەی زانکۆی ئەمەریکییەوە نەوەیەکی نوێی ئافرەتانی سەرکردە بۆ ئابووریی کوردستان پێ دەگەیەنێت
لە مەراسیمێکی تایبەتدا لە زانکۆی ئەمەریکی لە کوردستان، کونسوڵخانەی ئەمەریکا وێڕای ستایشکردنی ڕۆڵی زانکۆکە لە پەرەپێدانی خوێندنی هاوچەرخ، دەرچوونی پۆلێک لە کچانی کارسازی بە وێستگەیەکی گرنگ بۆ نەخشاندنی داهاتووی ئابووریی هەرێمی کوردستان و پتەوکردنی پەیوەندییە دیپلۆماسییەکان لەقەڵەم دا.
هاوبەشیی ستراتیژی و مۆدێلی خوێندنی ئەمەریکی
کەیتلین فایفەر، کونسوڵی گشتیی ئەمەریکا لە هەولێر بە وەکالەت، لە میانی بەشداریکردنی لە ڕێوڕەسمی دەرچوونی ژمارەیەک کچە قوتابی لە پڕۆگرامی کارسازیدا، جەختی لە پەیوەندی و هاوبەشیی بەهێزی نێوان کونسوڵخانەکەیان و زانکۆی ئەمەریکی لە کوردستان کردەوە.
ناوبراو ئاماژەی بەوە دا، ئەم دەستکەوتەی قوتابیان بەڵگەیەکی ڕوونە لەسەر سەرکەوتنی ئەو هاوبەشییە و بە بڕوای ئەو، زانکۆی ئەمەریکی لە کوردستان ڕۆڵێکی پێشەنگ و کاریگەری بینیوە لە چەسپاندن و بەرەوپێشبردنی سیستەمی خوێندنی ئەمەریکی و هاندانی گەشەسەندنی ئابووری لە ناوچەکەدا.
نەخشاندنی داهاتوو و بەهێزکردنی پەیوەندییەکان
کونسوڵی ئەمەریکا بە وەکالەت ڕوونی کردەوە، لە ڕێگەی ئەم جۆرە پڕۆگرامانەوە، کار بۆ پێگەیاندنی نەوەیەکی نوێ لە ئافرەتانی کارساز دەکرێت کە توانای ئەوەیان هەبێت نەخشەڕێگای داهاتووی هەرێمی کوردستان بکێشن.
لە کۆتایی گوتەکانیدا، کونسوڵی بە وەکالەتی ئەمەریکا ئەوەی خستە ڕوو، ئەم هەنگاوانە تەنیا بۆ بەهێزکردنی توانای تاک نییە، بەڵکو دەبێتە هۆی زیاتر پتەوکردنی پەیوەندییە دۆستانەکان و هاوپەیمانیی نێوان ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا و هەرێمی کوردستان لەسەر ئاستە جیاوازەکان.