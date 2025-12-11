سەرۆك بارزانی پێشوازی لە سەرۆکی حزبی (حرکة العدل والإحسان)ـی عێراق دەکات

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی و سەرۆکی حزبی (حرکة العدل والإحسان)، بارودۆخی سیاسیی عێراق و پەیوەندیی نێوان لایەنە سیاسییەکانیان تاوتوێ کرد.

ڕۆژی پێنجشەممە 11ـی کانوونی یەکەمی 2025، سەرۆک مەسعود بارزانی، لە پیرمام پێشوازی لە ئیسماعیل عزاوی، سەرۆکی حزبی (حرکة العدل والإحسان)ـی عێراقی و شاندێکی یاوەری کرد.

بارەگای بارزانی بڵاوی کردەوە، لە دیدارەکەدا ڕۆشنایی خرایە سەر بارودۆخی سیاسیی عێراق و پەیوەندیی نێوان لایەنە سیاسییەکان و هەنگاوەکانی دوای هەڵبژاردنی پەرلەمانی وڵاتەکە.