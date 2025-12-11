فەرەنسا و هەرێمی کوردستان پێکەوە ڕووبەڕووی بەڵگەنامەی ساختە و قاچاخچیتی دەبنەوە

پێش 59 خولەک

کونسوڵخانەی فەرەنسا و وەزارەتی ناوخۆ هەماهەنگییەکانیان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تاوانی ڕێکخراو چڕ دەکەنەوە و لەو چوارچێوەیەشدا پسپۆڕانی فەرەنسی مەشق بە تیمەکانی هەرێم دەکەن؛ کونسوڵی فەرەنساش لە هەولێر دەڵێت: "هەموو هەوڵێک دەدەین ڕێگە نەدەین هاووڵاتییانی کورد ببنە قوربانیی باندەکان و تووشی تراژیدیا ببن.

بەسەرپەرشتی فەڕەنسا خولێکی تایبەت بۆ ئەفسەرانی وەزارەتی ناوخۆی هەرێم کرایەوە بۆ ناسینەوەی بەڵگەنامەی ساختە، لەو بارەوە هێمن میرانی، بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە میانی کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی هاوبەشدا لەگەڵ یان برێم، کونسوڵی فەرەنسا لە هەولێر ئاماژەی بەوە کرد ژمارەیەک لە قاچاخچی و بازرگانانی مرۆڤ، خەڵک هەڵدەخەڵەتێنن و بە ناوی گواستنەوەیان بۆ وڵاتانی دیکە و دابینکردنی ژیانێکی باشتر، بەڵگەنامەی ساختەیان بۆ دروست دەکەن. گوتیشی: ئەو کەسانە هەوڵ دەدەن فێڵ لە هاووڵاتییان بکەن، پارەیان لێ وەردەگرن و تووشی جۆرەها تاوانی ڕێکخراویان دەکەن.

سەبارەت بە هاوکارییەکانی فەرەنسا، هێمن میرانی سوپاسی باڵیۆزخانەی فەرەنسا لە بەغدا و کونسوڵخانەی ئەو وڵاتەی لە هەولێر کرد و ڕایگەیاند، وەک بەشێک لە هاوکارییەکانیان، پسپۆڕانی خۆیان هێناوەتە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی ڕاهێنان بە تیمەکانی وەزارەتی ناوخۆ بکەن لەسەر چۆنیەتی ئاشکراکردنی بەڵگەنامەی ساختە.

هەروەها هێمن میرانی پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و فەرەنسای بەرز نرخاند و گوتی: فەرەنسییەکان لە مێژوودا سەلماندوویانە کە هاوڕێی ڕۆژی تەنگانە و هاوڕێی ڕاستەقینەی کوردستانیانن، سوپاسیان دەکەین کە لەگەڵمان ماونەتەوە و بەشدارن لە پێشخستنی کوردستان.

هاوکات کونسوڵی فەرەنسا لە هەولێر ڕایگەیاند، فەرەنسا هەردەم ئامادەیی هەیە هاوکاری هەرێمی کوردستان بکات هەر وەک بە درێژایی مێژووی ئەمەی سەلماندووە بەتایبەتی شەڕی داعش، ئەمڕۆش لە ڕووبەڕووبوونەوەی تاوانی ڕێکخراو هاوکاری هەرێمی کوردستان دەکات.

وڵاتەکەی هەمیشە پشتیوان و هاوکاری هەرێمی کوردستان دەبێت، پێکەوە ڕووبەڕووی باندەکانی قاچاخچیتی بە مرۆڤ دەبنەوە.

گوتیشی: هەماهەنگی لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەکەین بۆ باشترکردنی لایەنی ئەمنی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی باندەکانی قاچاخچیتی، هەروەها هەموو هەوڵێک دەدەین ڕێگە نەدەین هاووڵاتییانی کورد ببنە قوربانی باندەکان و ئەنجامی تراژیدیا لێ بکەوێتەوە.