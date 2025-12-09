پۆلیسی گەرمیان داوا لە هاووڵاتییان دەکات لەو شوێنانە دوور بکەونەوە کە ئاوی تێدا کۆ دەبێتەوە

پێش 30 خولەک

بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی گەرمیان ڕایگەیاند، بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر ئەگەرێکی نەخوازراوی لافاو، سەرجەم هێزەکانیان خستووەتە حاڵەتی ئامادەباشییەوە و داوا لە هاووڵاتییان دەکەن لەو شوێنانە دوور بکەونەوە کە ئاوی تێدا کۆ دەبێتەوە، جەختیش دەکاتەوە کە تا ئێستا زیانی گیانی تۆمار نەکراوە.

سێشەممە 9ی کانوونی یەکەمی 2025، بەڕێوەبەریی پۆلیسی گەرمیان لە ڕاگەیەندراوێکدا هاووڵاتییانی سنوورەکەیان ئاگادار دەکاتەوە و ڕایگەیاندووە، بە سەرپەرشتی ڕاستەوخۆی سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیان، جێگری سەرپەرشتیار و بەڕێوەبەری پۆلیسی گەرمیان، لایەنە پەیوەندیدارەکان هەوڵەکان بەردەوامن بۆ بەرەنگاربوونەوەی مەترسی دروستبوونی لافاو.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، بەڕێوەبەریی پۆلیسی گەرمیان سەرجەم هێزەکانی پۆلیسی گەرمیانی خستە حاڵەتی ئامادەباشییەوە بە هاوبەشی لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی مەترسی لافاو.

دەشڵێت: خۆشبەختانە تا ئێستا زیانی گیانی نەبووە. داواش لە هاووڵاتییانی گەرمیان دەکات لەو شوێنانە خۆیان بە دوور بگرن کە لافاو تێیدا کۆ دەبێتەوە، تا دڵنیا بن لە پاراستنی گیانی خۆیان و خێزانەکانیان.