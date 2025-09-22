کۆریای باکوور ئامادەیە دانوستان لەگەڵ ئەمەریکا بکات
کۆریای باشوور هەواڵێکی لەبارەی سیاسەتی دەرەوەی کۆریای باکوور بڵاوکردووەتەوە و ئاشکرای کردووە، کیم جونگ ئون بە مەرجی ئامادەیە دانوستان لەگەڵ ئەمەریکا بکات، مەرجەکەش پەیوەستە بە چەکی ناوەکی و نایەوێت ئەمەریکا هیچ داواکارییەکی لەمبارەوە هەبێت.
بەگوێرەی هەواڵێکی ئاژانسی یۆنهاپی کۆریای باشوور، ئەمڕۆ دووشەممە، 22ـی ئەیلوولی 2025، بڵاویکردەوە، کیم جونگ ئون، سەرۆکی کۆریای باکوور، ڕایگەیاندووە، وڵاتەکەی هیچ هۆکارێک نابینێت بۆ گفتوگۆ نەکردن لەگەڵ ئەمەریکا، بە مەرجێک واشنتن واز لە داواکارییەکانی بهێنێت بۆ دەستبەرداربوونی کۆریای باکوور لە چەکی ئەتۆمی.
لە میانی کۆبوونەوەیەکی ئەنجوومەنی باڵای گەلی کۆریای باکووردا، کیم ئاشکرای کردووە، هێشتا "یادگاری خۆشی" لەگەڵ دۆناڵد ترەمپی سەرۆکی پێشووی ئەمەریکا هەیە.
داواکاریی ئەمەریکا بۆ دەستبەرداربوونی کۆریای باکوور لە چەکی ئەتۆمی، خاڵێکی سەرەکی ناکۆکی بووە لە نێوان هەردوو وڵاتدا و بەهۆی بەرنامە قەدەغەکراوەکانی چەکی ئەتۆمییەوە، نەتەوە یەکگرتووەکان سزای یەک لەدوای یەکی بەسەر پیۆنگیانگدا سەپاندووە. لە بەرامبەردا، کیم جونگ ئون ئاماژەی بەوەدا، ئەم سزایانە یارمەتی کۆریای باکووری داوە "هێزی خۆی بەهێز بکات و خۆڕاگری دروست بکات کە بە هیچ فشارێک ناتوانرێت لەت بکرێت".
پێشتر، دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاندبوو، ئامادەیە لەگەڵ کیم جۆنگ ئون کۆببێتەوە، ئەمەش ئاماژەیەکی کراوە بوو بۆ بەردەوامیدان بە دانوستانەکان. یەکەمین کۆبوونەوەی لووتکەی نێوان ترەمپ و کیم لە ساڵی 2018 لە سێنگاپوور بەڕێوەچوو و ڕێککەوتنێکی سەرەتایی لەسەر داماڵینی چەکی ئەتۆمی لێکەوتەوە. بەڵام، لووتکەی دواتر لە هانۆی ڤێتنام لە ساڵی 2019، بەهۆی ناکۆکی لەسەر سزاکانی سەر پیۆنگیانگ، بە شکست کۆتایی هات. سێیەمین کۆبوونەوەی لووتکە لە گوندی پانمونجۆمی کۆریا باکوور لە مانگی حوزەیرانی 2019 بەڕێوەچوو.
دووشەممە 25ی ئابی 2025، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند، پەیوەندییەکی زۆر باشم لەگەڵ کیم جۆنگ ئون، سەرۆکی کۆریای باکوور هەیە و زۆر بە پەڕۆشم بۆ بینینی، گوتیشی: من کیم جونگ ئون لە هەموویان باشتر دەناسم و بەمنزیکانە دەیبینم، لە ڕاستی دا دەمەوێت ئەمساڵ ئەو ببینم.
بڕیارە مانگی داهاتوو ترەمپ سەردانی کۆریای باشوور بکات بۆ بەشداری لە کۆڕبەندی هاوکاریی ئابووریی ئاسیا و زەریای هێمن لە شاری گیۆنگجو بەڕێوەبچێت.