نەینەوا.. سێ حاڵەتی نوێی تووشبوو بە تای خوێنبەربوون تۆمار کرا

تەندروستی نەینەوا بڵاویکردەوە، دوای دەرچوونی ئەنجامی پشکنین لە تاقیگەی تەندروستی بەغدا، سێ حاڵەتی نوێی تای خوێنبەربوون لە شاری موسڵ تۆمار کراوە.

دووشەممە، 22ـی ئەیلوولی 2025، سەرچاوەیەک لە تەندروستی نەینەوا ئاشکرای کرد، سێ حاڵەتی نوێی تای خوێنبەربوون لە شاری موسڵ تۆمار کراوە، گوتیشی: دوو لە تووشبووەکان برای یەکترن و تەمەنیان 41 ساڵ و 50 ساڵە و کاری کڕین و فرۆشتنی ئاژەڵیان کردووە، تووشبووی سێیەمیش تەمەنی 59 ساڵە و کاری گۆشتفرۆشی کردووە.

ئەو سەرچاوەیە ڕوونیشیکردەوە، پێشتر ئەو سێ کەسە تووشبووە وەک حاڵەتی گومانلێکراو لە نەخۆشخانەی فێرکاریی ئیبن سینا خەوێندرابوون، بەڵام دوای دەرچوونی پشکنینەکانیان ئەمرۆ گوازرانەوە بۆ نەخۆشخانەی شیفا، دووپاتیشی کردەوە، کە تیمە تەندروستیەکان بەردەوامن لە چاودێریکردنی حاڵەتەکان و سەرچاوەکانی تووشبوون، هەروەها بارودۆخی نەخۆشەکانیش جێگیرە.

تا مانگی تەممووزی ڕابردوو، 231 حاڵەتی تووشبوو و 30 حاڵەتی مردن بەهۆی تای خوێنبەربوونەوە لە پارێزگاکانی عێراق تۆمار کرابوو، زۆرترین تووشبووش لەپارێزگای زیقار بووە.