هاوپەیمانی نەسر: لایەنەکان لەسەر پۆستی سەرۆکوەزیران ڕێکنەکەوتوون

پێش 57 خولەک

هاوپەیمانی نەسر، باس لەوە دەکاتەوە، تاوەکوو ئێستا کاندیدی سەرۆک وەزیرانی داهاتووی عێراق یەکلای نەکراوەتەوە، بەڵام كاندیدێكی دیكە هەیە كە عەلی شوكری راوێژكاری باڵایە لە سەرۆكایەتیی كۆمار.

ئەمڕۆ سێشەممە، 16ـی کانوونی یەکەمی 2025، سەلام زوبێدی گوتەبێژی هاوپەیمانیی نەسر، بە كوردستان24ـی ڕاگەیاند: لە كۆبوونەوەی دوێنێ چوارچێوەی هەماهەنگی، كاندیدی سەرۆك وەزیران یەكلا نەكرایەوە، لەبەرئەوەی ڕكابەرییەكی توند لە نێوان سوودانی و مالیكی دایە، كاندیدێكی دیكە هەیە كە عەلی شوكری راوێژكاری باڵایە لە سەرۆكایەتیی كۆمار، لەگەڵ حەیدەر عەبادی كاندیدی هاوبەشی چوارچێوەیە، بەڵام تاوەکوو ئێستا عەبادی قبووڵی نەكردووە، تێبینی هەیە.

زوبێدی عەلی شوكری، گوتی: پشتیوانی لەناو چوارچێوەی هەماهەنگی و دەرەوە هەیە، بەڵام جوڵەیەكی نوێ دەستی پێكردووە بۆ نزیككردنەوەی بیرو بۆچوونەكان لەیەكتر تاوەکوو بەئاسانی پۆستەكە یەكلا بكرێتەوە.

گوتەبێژی هاوپەیمانی نەسر ئاماژە بەوە دەکات، چوارچێوەی هەماهەنگی لەگەڵ هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆكایەتیی پەرلەمان كاندیدی خۆی یەكلا دەكاتەوە، بەگوێرە كاتە دەستوورییەكان كۆتایی بەو پرسە دەهێنێت.