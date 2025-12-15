پرۆژەکانی وەبەرهێنان کەرتی تەندروستیی دهۆک دەبووژێننەوە

پێش 24 خولەک

لە پارێزگای دهۆک، 24 پرۆژەی وەبەرهێنان بە گوژمەی زیاتر لە 141 ملیۆن دۆلار لە کەرتی تەندروستیدا جێبەجێ کراون. بەڕێوەبەری گشتیی وەبەرهێنان لە پارێزگاکە ڕایگەیاند، کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە یاسا، بڕیار و کردار پشتیوانیی کەرتی تەندروستیی کردووە، بۆ ئەوەی وەبەرهێنان لەم کەرتەدا بکەوێتە سەر ڕێچکەیەکی باشتر و خێراتر.

یەکێک لە پرۆژە دیارەکانی وەبەرهێنان، دروستکردنی نەخۆشخانەیەکی تایبەتە لە دهۆک کە خزمەتگوزارییەکانی بەپێی پێوەرە جیهانییەکانە. نەخۆشخانەکە لەسەر ڕووبەری شەش هەزار و 500 مەتر دووجا بنیات نراوە، لە سێ باڵەخانە و شەش نهۆم پێکدێت و 48 کلینیک، 12 بەش و 70 قەرەوێڵەی تێدایە.

هەیسەم بەربهاری، بەڕێوەبەری کارگێڕیی نەخۆشخانەی شریان لە دهۆک، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند: "نەخۆشخانەی شریان بە شێوازێکی زۆر باش و کوالێتی و ستانداردی جیهانیی تەندروستی دروست کراوە و هاووڵاتییان خزمەتێکی زۆر باشیان پێشکەش دەکرێت."

ناوبراو ئاماژەی بەوەش دا، ئامێر و هۆڵی نەشتەرگەریی زۆر پێشکەوتوویان هەیە و ئەگەر پسپۆڕی تایبەتیان بۆ حاڵەتێک نەبێت، هەوڵ دەدەن نەخۆشەکە بنێرنە دەرەوەی وڵات بۆ ئەنجامدانی نەشتەرگەری.

هەڤاڵ سدیق، بەڕێوەبەری گشتیی وەبەرهێنان لە پارێزگای دهۆک، بە کوردستان24ی گوت: "توانیمانە مۆڵەت بە 24 پرۆژە لە کەرتی تەندروستیدا بدەین و زۆربەیان چوونەتە بواری جێبەجێکردنەوە."

هەروەها ئەوەشی خستەڕوو، لە سەردەمی کابینەی نۆیەمدا مۆڵەت بە 12 پرۆژە دراوە و زیاتر سەرنجیان لەسەر دروستکردنی ئەو نەخۆشخانانە بووە کە تایبەتن بە نەخۆشییە وردەکان.

پرۆژە تەندروستییەکانی وەبەرهێنان لە پارێزگای دهۆک، نەخۆشخانە، سەنتەری تایبەتمەند، کۆمەڵگەی پزیشکی و کلینیکی تایبەت لەخۆدەگرن. ئەم پڕۆژانە کاریگەریی ئەرێنییان لەسەر کەرتی تەندروستیی پارێزگاکە هەبووە و وایانکردووە هاووڵاتییان لەبری سەفەرکردن بۆ دەرەوەی وڵات، لەناوخۆ و بە تێچوویەکی کەمتر چارەسەر وەربگرن.