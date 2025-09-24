تەندروستی

لە هەولێر حاڵەتێکی تای خوێنبەربوون تۆمار کرا

کوردستان تای خوێنبەربوون

ئەمڕۆ چوارشەممە، 24ـی ئەیلوولی 2025، دلۆڤان محەممەد، بەڕێوەبەری گشتیی تەندروستیی هەولێر، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، "هەموو ساڵێک تای خوێنبەربوون لە کوردستان لە مانگەکانی 7، 8، 9 تۆمار دەکرێت."

ڕاشیگەیاند: "ئەمساڵ خۆشبەختانە بە بەراورد بە ساڵانی دیکە حاڵەتەکانی تای خوێنبەربوون زۆر کەمتر بوو، بەڵام ئێمە ساڵانە ڕێنمایی تایبەتمان بۆ پزیشکەکان و هاووڵاتیان هەیە، ئەگەر هاتوو نیشانەکان هەبوون زیاتر تیشکیان بخرێتە سەر."

بەڕێوەبەری گشتیی تەندروستی هەولێر دەشڵێت: "ئێستا نەخۆشێکی تای خوێنبەربوونمان لە شاری هەولێر هەیە کە ئافرەتێکی تەمەنی 42 ساڵە و دانیشتووی قوشتەپەیە. ئەم کەسە ئاژەڵدارە و بەرکەوتەی هەیە لەگەڵ ئاژەڵ. سەردانی چەند نەخۆشخانەیەکی کردووە و دواتر بەگوێرەی پشکنینەکان دەرکەوتووە تای خوێنبەربوونی هەبووە لە کۆئەندامی هەرس و جگەر، هەر بۆیە پێشبینی تای خوێنبەربوونی لێکرا."

دلۆڤان محەممەد گوتیشی: "ئێمە لە تاقیگەی خۆمان پشکنینی گشتیمان بۆ کردووە و بەداخەوە پۆزەتیڤ دەرچووە. بۆ پشتڕاستکردنەوەش تێستێکمان ناردووە بۆ بەغدا بۆ ئەوەی بە تەواوی دڵنیا ببینەوە و تا ئێستا وەڵامەکەی نەگەڕاوەتەوە. هەروەها ئێمە وەک مامەڵە کردن و چارەسەرکردن دەستمان پێکردووە و بەردەوامین."

 
 
 
لاڤین عومەر ,
